ОФИЦИАЛЬНО. Барселона отдала защитника в аренду на сезон в Милан
Сержиньо Дест ушел в аренду на год с правом выкупа в конце текущего сезона
Американский защитник Сержиньо Дест перешел из испанской «Барселоны» в итальянский «Милан».
Трансфер имеет формат аренды на год с правом выкупа в конце текущего сезона.
По данным инсайдеров, клаусула в контракте 21-летнего правого защитника прописана в размере 20 млн в евро.
Дест является воспитанником академии «Аякса». За нидерландский клуб сыграл 38 матчей и забил 2 гола.
Затем, в 2020 году Сержиньо перешел в «Барселону». За два сезона сыграл за каталонцев 72 матча и забил 3 гола, если учитывать все турниры.
Official Statement: @sergino_dest ➡️ https://t.co/08ovgEnYwf— AC Milan (@acmilan) September 1, 2022
Comunicato Ufficiale: Sergiño Dest ➡️ https://t.co/L3J01ppprX#ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/5VAyFG8uk6
📸 First vibes in your new home: welcome @sergino_dest 🏠🔴⚫️#ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/bIuw0y7rA5— AC Milan (@acmilan) September 1, 2022
Sergiño Dest loaned to AC Milan— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2022
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