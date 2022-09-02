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Италия
02 сентября 2022, 06:19 | Обновлено 02 сентября 2022, 06:28
330
0

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона отдала защитника в аренду на сезон в Милан

Сержиньо Дест ушел в аренду на год с правом выкупа в конце текущего сезона

02 сентября 2022, 06:19 | Обновлено 02 сентября 2022, 06:28
330
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона отдала защитника в аренду на сезон в Милан
ФК Милан. Сержиньо Дест

Американский защитник Сержиньо Дест перешел из испанской «Барселоны» в итальянский «Милан».

Трансфер имеет формат аренды на год с правом выкупа в конце текущего сезона.

По данным инсайдеров, клаусула в контракте 21-летнего правого защитника прописана в размере 20 млн в евро.

Дест является воспитанником академии «Аякса». За нидерландский клуб сыграл 38 матчей и забил 2 гола.

Затем, в 2020 году Сержиньо перешел в «Барселону». За два сезона сыграл за каталонцев 72 матча и забил 3 гола, если учитывать все турниры.

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Источник ФК Милан
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