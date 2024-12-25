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Италия
25 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 26 декабря 2024, 00:00
61
0

Игрок Штутгарта и сборной Германии заинтересовал итальянский гранд

Ангело Штиллер попал на радары «Милана»

25 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 26 декабря 2024, 00:00
61
0
Игрок Штутгарта и сборной Германии заинтересовал итальянский гранд
IMAGO. Ангело Штиллер

Представитель Серии А «Милан» заинтересован в услугах полузащитника «Штутгарта» Ангело Штиллера.

Итальянский коллектив хочет усилить свой состав в зимнее трансферное окно, поэтому обратили внимание на немецкого футболиста.

Пока что «Милан» не спешит делать трансферное предложение по игроку. Аналитический портал Transfermarkt отмечает, что Штиллер обойдется итальянцам в 25-30 миллионов евро.

В этом сезоне Ангело провел 25 поединков, отличившись двумя голами и тремя ассистами.

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Андрій Вітренко Источник: Milan News
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