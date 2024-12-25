Игрок Штутгарта и сборной Германии заинтересовал итальянский гранд
Ангело Штиллер попал на радары «Милана»
Представитель Серии А «Милан» заинтересован в услугах полузащитника «Штутгарта» Ангело Штиллера.
Итальянский коллектив хочет усилить свой состав в зимнее трансферное окно, поэтому обратили внимание на немецкого футболиста.
Пока что «Милан» не спешит делать трансферное предложение по игроку. Аналитический портал Transfermarkt отмечает, что Штиллер обойдется итальянцам в 25-30 миллионов евро.
В этом сезоне Ангело провел 25 поединков, отличившись двумя голами и тремя ассистами.
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