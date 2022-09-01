Милан в ближайшие часы подпишет защитника Барселоны

Защитник «Барселоны» Сержиньо Дест в скором времени должен завершить свой переход в «Милан». Американец уже летит в Италию на медосмотр в стане «россонери».

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Совсем скоро Дест должен приземлится в Милане, а затем отправится на медосмотр. Сделка состоится на правах аренды с правом выкупа за 20 миллионов евро. Если «россонери» купят футболиста по окончанию сезона, американец подпишет с клубом контракт до 2027 года.

Напомним, что на позиции правого защитника у «Милана» уже есть Алессандро Флоренци и Давиде Калабрия. Дест может также сыграть на левом фланге обороны, но там железным игроком основы является Тео Эрнандес.