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Италия
01 сентября 2022, 15:26 | Обновлено 01 сентября 2022, 15:37
316
0

Милан в ближайшие часы подпишет защитника Барселоны

Сержиньо Дест станет игроком «россонери»

01 сентября 2022, 15:26 | Обновлено 01 сентября 2022, 15:37
316
0
Милан в ближайшие часы подпишет защитника Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиньо Дест

Защитник «Барселоны» Сержиньо Дест в скором времени должен завершить свой переход в «Милан». Американец уже летит в Италию на медосмотр в стане «россонери».

Совсем скоро Дест должен приземлится в Милане, а затем отправится на медосмотр. Сделка состоится на правах аренды с правом выкупа за 20 миллионов евро. Если «россонери» купят футболиста по окончанию сезона, американец подпишет с клубом контракт до 2027 года.

Напомним, что на позиции правого защитника у «Милана» уже есть Алессандро Флоренци и Давиде Калабрия. Дест может также сыграть на левом фланге обороны, но там железным игроком основы является Тео Эрнандес.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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