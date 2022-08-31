Милан официально сообщил о смене владельца

«Милан» официально сообщил о том, что клуб сменил владельца – им стала американская инвестиционная компания «RedBird Capital». Сумма сделки – 1,2 миллиарда евро.

Сделка была согласована еще в начале лета, теперь же стороны утрясли все юридические детали. Предыдущий владелец клуба, фонд «Elliott», сохранит небольшой процент акций и место в совете директоров «Милана».

Вчера «Милан» потерял очки в матче Серии А против «Сассуоло».