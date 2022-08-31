Италия31 августа 2022, 17:49 | Обновлено 31 августа 2022, 18:21
807
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Милан официально сообщил о смене владельца
Клуб приобрела компания «RedBird Capital»
31 августа 2022, 17:49 | Обновлено 31 августа 2022, 18:21
807
0
«Милан» официально сообщил о том, что клуб сменил владельца – им стала американская инвестиционная компания «RedBird Capital». Сумма сделки – 1,2 миллиарда евро.
Сделка была согласована еще в начале лета, теперь же стороны утрясли все юридические детали. Предыдущий владелец клуба, фонд «Elliott», сохранит небольшой процент акций и место в совете директоров «Милана».
Вчера «Милан» потерял очки в матче Серии А против «Сассуоло».
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