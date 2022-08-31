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Италия
31 августа 2022, 17:49 | Обновлено 31 августа 2022, 18:21
807
0

Милан официально сообщил о смене владельца

Клуб приобрела компания «RedBird Capital»

31 августа 2022, 17:49 | Обновлено 31 августа 2022, 18:21
807
0
Милан официально сообщил о смене владельца
ФК Милан

«Милан» официально сообщил о том, что клуб сменил владельца – им стала американская инвестиционная компания «RedBird Capital». Сумма сделки – 1,2 миллиарда евро.

Сделка была согласована еще в начале лета, теперь же стороны утрясли все юридические детали. Предыдущий владелец клуба, фонд «Elliott», сохранит небольшой процент акций и место в совете директоров «Милана».

Вчера «Милан» потерял очки в матче Серии А против «Сассуоло».

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Источник ФК Милан
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