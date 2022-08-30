Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Берарди не забил пенальти. Сассуоло и Милан разошлись миром
Чемпионат Италии
Сассуоло
30.08.2022, FT 0 : 0
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
30 августа 2022, 23:10 | Обновлено 30 августа 2022, 23:24
284
0

ВИДЕО. Берарди не забил пенальти. Сассуоло и Милан разошлись миром

Смотрите видеообзор матча 4-го тура чемпионата Италии

30 августа 2022, 23:10 | Обновлено 30 августа 2022, 23:24
284
0
ВИДЕО. Берарди не забил пенальти. Сассуоло и Милан разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура Серии А «Милан» на выезде сыграл вничью с «Сассуоло» (0:0).

Встреча проходила на стадионе «Мапей» в Реджо-нель-Эмилии.

На 23-й минуте игры форвард хозяев Доменико Берарди не смог реализовать пенальти. Майк Меняьн отбил 11-метровый.

«Милан» набрал 8 очков и сохранил лидерство в Серии А.

Серия А. 4-й тур, 30 августа

Сассуоло – Милан – 0:0

Нереализованный пенальти: Берарди, 23.

По теме:
Сассуоло - Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Леброн Джеймс инвестирует в Милан. А еще у него акции Ливерпуля
ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал защитника Шальке
Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Сассуоло Сассуоло - Милан Доменико Берарди пенальти видео голов и обзор Майк Меньян
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
Футбол | 30 августа 2022, 00:10 22
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук стал игроком Брюгге

Контракт украинского форварда подписан на 4 сезона, до лета 2026 года

Признание Луческу, разгромное поражение Динамо, тяжелая победа Шахтера
Футбол | 30 августа 2022, 10:50 0
Признание Луческу, разгромное поражение Динамо, тяжелая победа Шахтера
Признание Луческу, разгромное поражение Динамо, тяжелая победа Шахтера

Самые интересные события второго тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико взял в аренду 25-летнего защитника Тоттенхэма
Футбол | 30.08.2022, 22:20
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико взял в аренду 25-летнего защитника Тоттенхэма
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико взял в аренду 25-летнего защитника Тоттенхэма
US Open. Калинина в статусе андердога обыграла в первом круге американку
Теннис | 30.08.2022, 21:39
US Open. Калинина в статусе андердога обыграла в первом круге американку
US Open. Калинина в статусе андердога обыграла в первом круге американку
ВИДЕО. Гол с 70 метров забит в чемпионате Аргентины
Футбол | 30.08.2022, 03:33
ВИДЕО. Гол с 70 метров забит в чемпионате Аргентины
ВИДЕО. Гол с 70 метров забит в чемпионате Аргентины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Наполи согласился подписать Криштиану Роналду
Наполи согласился подписать Криштиану Роналду
29.08.2022, 20:42 2
Футбол
Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за поединок
Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за поединок
29.08.2022, 13:59 1
Бокс
Обнародовано, какой рейтинг собрала трансляция матча Динамо и Днепра-1
Обнародовано, какой рейтинг собрала трансляция матча Динамо и Днепра-1
29.08.2022, 20:55 3
Футбол
Источник: Михайлюк отчислен из Торонто
Источник: Михайлюк отчислен из Торонто
29.08.2022, 19:48 13
Баскетбол
Катмен Усика: «В 9 раунде было очень тяжело, Саша выстоял в шторме»
Катмен Усика: «В 9 раунде было очень тяжело, Саша выстоял в шторме»
29.08.2022, 17:12
Бокс
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
30.08.2022, 12:00 2
Футбол
Андре УОРД: «Нельзя сбрасывать Усика со счетов»
Андре УОРД: «Нельзя сбрасывать Усика со счетов»
29.08.2022, 15:19
Бокс
Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
29.08.2022, 17:41 51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности