В матче 4-го тура Серии А «Милан» на выезде сыграл вничью с «Сассуоло» (0:0).

Встреча проходила на стадионе «Мапей» в Реджо-нель-Эмилии.

На 23-й минуте игры форвард хозяев Доменико Берарди не смог реализовать пенальти. Майк Меняьн отбил 11-метровый.

«Милан» набрал 8 очков и сохранил лидерство в Серии А.

Серия А. 4-й тур, 30 августа

Сассуоло – Милан – 0:0

Нереализованный пенальти: Берарди, 23.