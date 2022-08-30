Италия30 августа 2022, 23:10 | Обновлено 30 августа 2022, 23:24
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ВИДЕО. Берарди не забил пенальти. Сассуоло и Милан разошлись миром
Смотрите видеообзор матча 4-го тура чемпионата Италии
30 августа 2022, 23:10 | Обновлено 30 августа 2022, 23:24
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В матче 4-го тура Серии А «Милан» на выезде сыграл вничью с «Сассуоло» (0:0).
Встреча проходила на стадионе «Мапей» в Реджо-нель-Эмилии.
На 23-й минуте игры форвард хозяев Доменико Берарди не смог реализовать пенальти. Майк Меняьн отбил 11-метровый.
«Милан» набрал 8 очков и сохранил лидерство в Серии А.
Серия А. 4-й тур, 30 августа
Сассуоло – Милан – 0:0
Нереализованный пенальти: Берарди, 23.
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