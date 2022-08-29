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Чемпионат Италии
Сассуоло
30.08.2022 19:30 - : -
Милан
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Италия
29 августа 2022, 14:24 | Обновлено 29 августа 2022, 15:49
116
0

Сассуоло - Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

«Россонери» попробуют сохранить непобедимость в нынешней Серии А

29 августа 2022, 14:24 | Обновлено 29 августа 2022, 15:49
116
0
Сассуоло - Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ФК Милан / автор неизвестен

Во вторник, 30 августа, в Реджо-нель-Эмилия на поле арены «Мапеи - Читта-дель-Триколоре», вместимостью 21 525 зрителей, состоится матч 4-го тура чемпионата Италии, в котором «Сассуоло» примет «Милан». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Сассуоло

В турнирной таблице итальянского чемпионата, который набирает обороты, «черно-зеленые» занимают промежуточное 13 место. В трех матчах они набрали 4 очка, познав все – радость победы и горечь неудачи, а также вкус мирных соглашений.

В стартовом матче кампании «Сассуоло» уступил в Турине «Ювентусу» - 0:3. В следующем туре команда реабилитировалась дома во встрече с «Лечче», добившись победы со счетом 1:0. В минувший игровой уик-энд – 27 августа – подопечные 42-летнего тренера Алессио Диониси сыграли на выезде вничью 2:2 со «Специей».

Не лишним будет вспомнить, что в официальном стартовом матче сезона-2022/2023 «Сассуоло» в рамках первого этапа Кубка Италии потерпел поражение в гостях от «Модены» - 2:3.

Милан

«Россонери» в текущей кампании чемпионата Италии входит нынче в группу из шести клубов, которые в первых трех турах набрали по 7 очко, то есть – в двух матчах победили и один раз сыграли вничью. По дополнительным показателям «Милан» второй. Выше него располагается «Наполи», ниже – «Лацио», «Аталанта», «Торино» и «Рома».

В 1-м туре Серии А-2022/2023 «красно-черные» дома одолели «Удинезе» - 4:2. Затем они сыграли вничью 1:1 в Бергамо с местной «Аталантой». В крайнем на сегодня матче 27 августа коллектив Стефано Пиоли в родных стенах одержал победу над «Болоньей» - 2:0.

В предстоящем матче за «Милан» точно не сыграет Ибрагимович, под вопросом – Крунич. Что до кадровых проблем у «Сассуоло», то нынче в лазарете команды находятся Мюлдюр и Траоре.

Ориентировочные составы

Сассуоло: Консильи – Толян, Эрлич, Феррари, Рожериу, Фраттези, Лопес, Матеус Энрике, Берарди, Кирьякопулос, Пинамонти.

Милан: Меньян – Калабрия, Калулу, Томори, Т.Эрнандес, Тонали, Беннасер, Мессиас, Де Кетеларе, Леау, Жиру.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.64 по линии Parimatch.

30 августа, вторник

«Сассуоло» - «Милан»
Реджо-нель-Эмилия. «Мапеи - Читта-дель-Триколоре». 19:30
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch
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Источник Sport.ua
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