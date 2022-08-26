ФОТО. Стаховский поблагодарил теннисистов за благотворительный матч
На мероприятии в поддержку Украины было собрано 1,2 миллиона долларов
Бывший лидер украинского тенниса Сергей Стаховский поблагодарил теннисистов, принявших участие в выставочном мероприятии «Теннис играет ради мира» на кортах US Open.
«Спасибо, US Open. Хочу поблагодарить всех игроков, принявших участие в благотворительной ночной сессии для Украины. Украинцы благодарят всех вас. 1 200 000$ собрано в первый день, надеюсь к концу турнира эта цифра будет значительно выше», - написал Стаховский.
Thank you @usopen . I want to thank all the players which participated in the charity night session for Ukraine🇺🇦. Ukrainians are thanking all of you 🙏🏻🙏🏻. 1 200 000$ raised on day one, hopefully by the end of the tournament this number will be significantly higher 🙏🏻🇺🇦 pic.twitter.com/3w0L4848rE— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) August 26, 2022
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