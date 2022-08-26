ФОТО. Стаховский поблагодарил теннисистов за благотворительный матч

Бывший лидер украинского тенниса Сергей Стаховский поблагодарил теннисистов, принявших участие в выставочном мероприятии «Теннис играет ради мира» на кортах US Open.

«Спасибо, US Open. Хочу поблагодарить всех игроков, принявших участие в благотворительной ночной сессии для Украины. Украинцы благодарят всех вас. 1 200 000$ собрано в первый день, надеюсь к концу турнира эта цифра будет значительно выше», - написал Стаховский.