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  4. US Open. Теннисисты собрали $1.2 млн для Украины на благотворительном матче
US Open
25 августа 2022, 12:30 |
690
0

US Open. Теннисисты собрали $1.2 млн для Украины на благотворительном матче

Участие приняли многие известные спортсмены

25 августа 2022, 12:30 |
690
0
US Open. Теннисисты собрали $1.2 млн для Украины на благотворительном матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Савчук, Стаховский, Надаль и Свёнтек

24 августа в День Независимости Украины на кортах US Open состоялось выставочное мероприятие «Теннис играет ради мира», в котором приняли участие многие известные теннисисты.

На кортах US Open прошли пять парных матчей в формате чемпионских тай-брейков:

Ига Свёнтек, Рафаэль Надаль – Кори Гауфф, Джон Макинрой;
Джессика Пегула, Бен Шелтон – Лейла Фернандес, Феликс Оже-Альяссим;
Катарина Завацкая, Маттео Берреттини – Мария Саккари, Стефанос Циципас;
Томми Пол, Тэйлор Фриц – Карлос Алькарас, Фрэнсис Тиафо;
Дарья Снигур, Себастьян Корда – Даяна Ястремская, Фрэнсис Тиафо.

Также присутствовали Сергей Стаховский и Ольга Савчук.

На этом мероприятии в поддержку Украины было собрано 1,2 миллиона долларов. 

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Ига Свёнтек Рафаэль Надаль Кори Гауфф Джон Макинрой Джессика Пегула Бен Шелтон Лейла Фернандес Феликс Оже-Альяссим Катарина Завацкая Маттео Берреттини Мария Саккари Стефанос Циципас Томми Пол Тэйлор Фриц Карлос Алькарас Фрэнсис Тиафо Дарья Снигур Себастьян Корда Даяна Ястремская Сергей Стаховский Ольга Савчук
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Источник US Open
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