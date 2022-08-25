US Open. Теннисисты собрали $1.2 млн для Украины на благотворительном матче
Участие приняли многие известные спортсмены
24 августа в День Независимости Украины на кортах US Open состоялось выставочное мероприятие «Теннис играет ради мира», в котором приняли участие многие известные теннисисты.
На кортах US Open прошли пять парных матчей в формате чемпионских тай-брейков:
Ига Свёнтек, Рафаэль Надаль – Кори Гауфф, Джон Макинрой;
Джессика Пегула, Бен Шелтон – Лейла Фернандес, Феликс Оже-Альяссим;
Катарина Завацкая, Маттео Берреттини – Мария Саккари, Стефанос Циципас;
Томми Пол, Тэйлор Фриц – Карлос Алькарас, Фрэнсис Тиафо;
Дарья Снигур, Себастьян Корда – Даяна Ястремская, Фрэнсис Тиафо.
Также присутствовали Сергей Стаховский и Ольга Савчук.
На этом мероприятии в поддержку Украины было собрано 1,2 миллиона долларов.
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