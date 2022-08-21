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WTA
21 августа 2022, 22:56 | Обновлено 21 августа 2022, 23:17
429
1

Возвращение в элиту. Каролин Гарсия выиграла турнир в Цинциннати

Француженка почти пять лет не показывала подобных результатов

21 августа 2022, 22:56 | Обновлено 21 августа 2022, 23:17
429
1
Возвращение в элиту. Каролин Гарсия выиграла турнир в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия

Состоялся финал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В матче за титул француженка Каролин Гарсия (№35 WTA) в двух сетах оказалась сильнее чешки Петры Квитовой (№28 WTA).

Цинциннати. Финал
Каролин Гарсия (Франция) – Петра Квитова (Чехия) – 6:2, 6:4

Это была девятая встреча теннисисток, Каролин выиграла в четвертый раз.

Гарсия впервые с 2017-го года выиграла турнир подобного уровня. Тогда она последовательно стала победительницей соревнований в Ухане и Пекине.

Отметим, что француженка стартовала в квалификации и выиграла восемь матчей за девять дней. На пути к титулу Гарсия обыграла три соперницы из первой десятки мирового рейтинга. Экс-четвертая ракетка мира со следующей недели возвращается в топ-20. В этом сезоне Каролин выиграли титулы на всех трех покрытиях.

Квитова провела 40-й финал турнира WTA в сезоне и также вернется в топ-20.

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Источник Sport.ua
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Nick.Grabowski
Франція - чудова спортивна держава. Стільки крутезних спортсменів виховує майже щороку - футбол, теніс, формула-1, біатлон. Францію - нам українцям потрібно вивчати, досліджувати та банально копіювати для початку.
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