Возвращение в элиту. Каролин Гарсия выиграла турнир в Цинциннати

Состоялся финал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В матче за титул француженка Каролин Гарсия (№35 WTA) в двух сетах оказалась сильнее чешки Петры Квитовой (№28 WTA).

Цинциннати. Финал

Каролин Гарсия (Франция) – Петра Квитова (Чехия) – 6:2, 6:4

Это была девятая встреча теннисисток, Каролин выиграла в четвертый раз.

Гарсия впервые с 2017-го года выиграла турнир подобного уровня. Тогда она последовательно стала победительницей соревнований в Ухане и Пекине.

Отметим, что француженка стартовала в квалификации и выиграла восемь матчей за девять дней. На пути к титулу Гарсия обыграла три соперницы из первой десятки мирового рейтинга. Экс-четвертая ракетка мира со следующей недели возвращается в топ-20. В этом сезоне Каролин выиграли титулы на всех трех покрытиях.

Квитова провела 40-й финал турнира WTA в сезоне и также вернется в топ-20.

Game. Set. GARCIA 🇫🇷



A SENSATIONAL week for @CaroGarcia as she wins the Cincinnati title 🏆#CincyTennis pic.twitter.com/RhWEvYXGHb