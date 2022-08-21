Возвращение в элиту. Каролин Гарсия выиграла турнир в Цинциннати
Француженка почти пять лет не показывала подобных результатов
Состоялся финал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати.
В матче за титул француженка Каролин Гарсия (№35 WTA) в двух сетах оказалась сильнее чешки Петры Квитовой (№28 WTA).
Цинциннати. Финал
Каролин Гарсия (Франция) – Петра Квитова (Чехия) – 6:2, 6:4
Это была девятая встреча теннисисток, Каролин выиграла в четвертый раз.
Гарсия впервые с 2017-го года выиграла турнир подобного уровня. Тогда она последовательно стала победительницей соревнований в Ухане и Пекине.
Отметим, что француженка стартовала в квалификации и выиграла восемь матчей за девять дней. На пути к титулу Гарсия обыграла три соперницы из первой десятки мирового рейтинга. Экс-четвертая ракетка мира со следующей недели возвращается в топ-20. В этом сезоне Каролин выиграли титулы на всех трех покрытиях.
Квитова провела 40-й финал турнира WTA в сезоне и также вернется в топ-20.
Game. Set. GARCIA 🇫🇷— wta (@WTA) August 21, 2022
A SENSATIONAL week for @CaroGarcia as she wins the Cincinnati title 🏆#CincyTennis pic.twitter.com/RhWEvYXGHb
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