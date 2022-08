20-летний украинец спас 2 матчбола и обыграл «ученика Федерера»

Украинский 20-летний теннисист Александр Овчаренко (АТР 432) в 1/16 финала грунтового фьючерса в Муттенце (Швейцария) обыграл 16-летнего швейцарца Киллиана Фельдбауша, который занимает 7 строчку в мировом рейтинге юниоров.

ITF M25 Муттенц (Швейцари). Грунт. 1/16 финала

Александр Овчаренко (Украина) – Киллиан Фельдбауш (Швейцария) – 3:6, 6:4, 7:6 (8:6)

В третьем сете украинец уступал 3:5 своему оппоненту, но сделал брейк в 10 гейме, перевел игру на тай-брейк, и выиграл его со счета 4:6, взяв 4 поинта в ряд и тем самым спас 2 матчбола.

Киллиан Фельдбауш - молодой теннисист из Швейцарии, который за последний год сумел не только заработать первые очки АТР, но и занимает 937-ю позицию в мировом рейтинге в 16 лет, играл в финальных стадиях юниорских шлемов, а также брал уроки у самого Роджера Федерера (Швейцария). Вот как Киллиан прокомментировал тренировки с легендарным теннисистом:

«Этим летом (2022) Роджер Федерер помогал мне работать над улучшением подачи и давал советы, как правильно использовать пространство на корте, как грамотно двигаться во время игры. Мы много работали над этими аспектами и мы обязательно продолжим наше сотрудничество в ближайшее время».





Instagram. Киллиан Фельдбауш

Далее Александр Овчаренко сыграет с победителем матча Даниель Валент (Швейцария) – Федерико Яннакконе (Италия).

