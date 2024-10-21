Рейтинг ATP. Марченко потерял 111 позиций. За что у Ильи списались очки?

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины соревновались на трех турнирах серии 250: в Антверпене, Алматы и Стокгольме.

В первой десятке существенных изменений не произошло. Янник Синнер по-прежнему является первой ракеткой. Григор Димитров благодаря финалу в столице Швеции обошел Алекса де Минаура, став 9-м номером в мире.

Топ-10 рейтинга АТР

Что касается украинцев, то никто пока таки и не вошел даже в топ-300. Первым номером Украины остается Вадим Урсу, который опустился на 3 позиции.

Илья Марченко утратил 111 позиций. У опытного теннисиста списались очки за прошлогодний трофей на челленджере в Гамбурге.

Виталий Сачко поднялся на 6 позиций, Юрий Джавакян обновил личное достижение в рейтинге.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

Особых изменений в чемпионской гонке АТР нет. Только Томми Пол благодаря трофею в Стокгольме обошел Григора Димитрова (его он в финале и переиграл) и теперь идет 10-м.

Пока что только четверо гарантировали себе участие на Итоговом турнире: Янник Синнер, Карлос Алькарас, Александр Зверев и Даниил Медведев.

Чемпионская гонка АТР