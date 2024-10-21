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  4. Рейтинг ATP. Марченко потерял 111 позиций. За что у Ильи списались очки?
ATP
21 октября 2024, 16:02 | Обновлено 21 октября 2024, 16:06
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0

Рейтинг ATP. Марченко потерял 111 позиций. За что у Ильи списались очки?

В топ-10 без существенных изменений, Янник Синнер все также первый номер

21 октября 2024, 16:02 | Обновлено 21 октября 2024, 16:06
300
0
Рейтинг ATP. Марченко потерял 111 позиций. За что у Ильи списались очки?
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины соревновались на трех турнирах серии 250: в Антверпене, Алматы и Стокгольме.

В первой десятке существенных изменений не произошло. Янник Синнер по-прежнему является первой ракеткой. Григор Димитров благодаря финалу в столице Швеции обошел Алекса де Минаура, став 9-м номером в мире.

Топ-10 рейтинга АТР

Что касается украинцев, то никто пока таки и не вошел даже в топ-300. Первым номером Украины остается Вадим Урсу, который опустился на 3 позиции.

Илья Марченко утратил 111 позиций. У опытного теннисиста списались очки за прошлогодний трофей на челленджере в Гамбурге.

Виталий Сачко поднялся на 6 позиций, Юрий Джавакян обновил личное достижение в рейтинге.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

Особых изменений в чемпионской гонке АТР нет. Только Томми Пол благодаря трофею в Стокгольме обошел Григора Димитрова (его он в финале и переиграл) и теперь идет 10-м.

Пока что только четверо гарантировали себе участие на Итоговом турнире: Янник Синнер, Карлос Алькарас, Александр Зверев и Даниил Медведев.

Чемпионская гонка АТР

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Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Тейлор Фритц Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Александр Овчаренко Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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