Кто выиграл трофеи на турнирах АТР 250 в Антверпене, Алматы и Стокгольме?

20 завершились соревнования три турнира серии АТР 250, которые проводились на хардовых кортах в помещении.

В финале соревнований в Антверпене (Бельгия) Роберто Баутиста Агут из Испании в двух сетах переиграл Иржи Легечку. 36-летний испанец завоевал 12-й трофей в карьере и первый с 2022 года.

Чемпионом в Алматы стал «нейтральный» теннисист Карен Хачанов. Он выиграл у канадца Габриэля Диалло. Для Хачанова это 7-й трофей в карьере и 2-й в 2024 году.

Из столицы Швеции, Стокгольма, победителем уехал американец Томми Пол. В решающей игре он одолел Григора Димитрова. Для Пола это 4-й трофей в карьере, причем три из которых он завоевал в этом сезоне.

АТР 250 Антверпен. Финал. Хард в помещении

Роберто Баутиста Агут (Испания) – Иржи Легечка (Чехия) [5] – 7:5, 6:1

АТР 250 Алматы. Финал. Хард в помещении

Карен Хачанов [3] – Габриэль Диалло (Канада) – 6:2, 5:7, 6:3

АТР 250 Стокгольм. Финал. Хард в помещении