Рейтинг АТР. Джокович уже вне топ-5. Синнер начал 23-ю неделю на вершине

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины соревновались на двух турнирах серии 250: в Белграде и Метце.

В первой десятке из существенных изменений – падение Джоковича из топ-5. Новак теперь идет шестым, а в первую пятерку вошел Тейлор Фритц.

Янник Синнер продолжает возглавлять рейтинг АТР и начал 23-ю неделю в статусе первой ракетки мира – 17-й результат в истории.

Также отметим смену мест Андрея Рублева и Алекса де Минаура. Нейтрал – восьмой, австралиец – девятый.

Топ-10 рейтинга АТР

Что касается украинцев, то никто пока таки и не вошел даже в топ-300. Первым номером Украины остается Вадим Урсу, который опустился на 2 позиции.

Близко идет и Александр Овчаренко – 332-е место. Илья Марченко продолжает падение – экс-49-й номер уже 541-й.

Украинцы в рейтинге АТР

На этой неделе в Турине проходит ATP Finals, по итогам которого будет известен итоговый топ-20 после сезона 2024 года.