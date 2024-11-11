Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг АТР. Джокович уже вне топ-5. Синнер начал 23-ю неделю на вершине
ATP
11 ноября 2024, 11:34 |
236
0

Рейтинг АТР. Джокович уже вне топ-5. Синнер начал 23-ю неделю на вершине

Что касается украинцев, то пока ни одного представителя в топ-300: Урсу 326-й, Овчаренко 332-й

11 ноября 2024, 11:34 |
236
0
Рейтинг АТР. Джокович уже вне топ-5. Синнер начал 23-ю неделю на вершине
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины соревновались на двух турнирах серии 250: в Белграде и Метце.

В первой десятке из существенных изменений – падение Джоковича из топ-5. Новак теперь идет шестым, а в первую пятерку вошел Тейлор Фритц.

Янник Синнер продолжает возглавлять рейтинг АТР и начал 23-ю неделю в статусе первой ракетки мира – 17-й результат в истории.

Также отметим смену мест Андрея Рублева и Алекса де Минаура. Нейтрал – восьмой, австралиец – девятый.

Топ-10 рейтинга АТР

Что касается украинцев, то никто пока таки и не вошел даже в топ-300. Первым номером Украины остается Вадим Урсу, который опустился на 2 позиции.

Близко идет и Александр Овчаренко – 332-е место. Илья Марченко продолжает падение – экс-49-й номер уже 541-й.

Украинцы в рейтинге АТР

На этой неделе в Турине проходит ATP Finals, по итогам которого будет известен итоговый топ-20 после сезона 2024 года.

По теме:
Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей
Почему прерывали матч? Синнер разобрался с де Минауром на Итоговом турнире
Янник Синнер – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Тейлор Фритц Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Александр Овчаренко Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович Андрей Рублев Алекс де Минаур Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джордж ФОРМАН: «Знаете, почему Майк Тайсон не сможет нокаутировать Пола?»
Бокс | 11 ноября 2024, 01:01 1
Джордж ФОРМАН: «Знаете, почему Майк Тайсон не сможет нокаутировать Пола?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, почему Майк Тайсон не сможет нокаутировать Пола?»

Легендарный боксер высказался об этом бое

«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала
Футбол | 11 ноября 2024, 08:20 4
«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала
«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала

Карло вернет Лунина на скамейку запасных

Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Бокс | 11.11.2024, 07:48
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
ФОТО. Свитолина вернулась на корт и наслаждается отдыхом в Омане
Теннис | 10.11.2024, 18:33
ФОТО. Свитолина вернулась на корт и наслаждается отдыхом в Омане
ФОТО. Свитолина вернулась на корт и наслаждается отдыхом в Омане
АШУР: «Нам за игру не стыдно – пусть стесняются другие люди»
Футбол | 11.11.2024, 03:57
АШУР: «Нам за игру не стыдно – пусть стесняются другие люди»
АШУР: «Нам за игру не стыдно – пусть стесняются другие люди»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
09.11.2024, 19:21 2
Футбол
У игрока Динамо серьезные проблемы с дисциплиной. Его перевели в дубль
У игрока Динамо серьезные проблемы с дисциплиной. Его перевели в дубль
09.11.2024, 20:42 1
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я не буду тяжело тренироваться к Усику. Знаете, почему?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я не буду тяжело тренироваться к Усику. Знаете, почему?»
09.11.2024, 09:10 9
Бокс
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
09.11.2024, 12:43 4
Футбол
«Есть только 2 вратаря, которые лучше него». Реакция фанов на ассист Лунина
«Есть только 2 вратаря, которые лучше него». Реакция фанов на ассист Лунина
09.11.2024, 18:14 4
Футбол
Довбик снова останется без тренера. Заменить Юрича может легенда футбола
Довбик снова останется без тренера. Заменить Юрича может легенда футбола
09.11.2024, 22:25 3
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
09.11.2024, 22:08
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем