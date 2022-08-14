ВИДЕО. Российского теннисиста назвали лузером, он попытался оспорить

Лидер мирового рейтинга Даниил Медведев после проигрыша во втором Мастерса в Монреале поцапался со зрителем.

Во время того как российский теннисист покидал корт один из болельщиков крикнул ему, что тот «лузер». Медведева это взбесило, он остановился и подошел разобраться.

Словесная перепалка продолжалась около минуты, чемпион US Open советовал фану «включать мозги».