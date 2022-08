ВИДЕО. Российского теннисиста назвали лузером, он попытался оспорить

Лидер мирового рейтинга Даниил Медведев после проигрыша во втором Мастерса в Монреале поцапался со зрителем.

Во время того как российский теннисист покидал корт один из болельщиков крикнул ему, что тот «лузер». Медведева это взбесило, он остановился и подошел разобраться.

Словесная перепалка продолжалась около минуты, чемпион US Open советовал фану «включать мозги».

God, how awful can fans be when they chant ‘loser’ to a tennis player after a tough battle on the court 👎🏻



Achieve something yourself in this life..



Having respect for another person is an important rule of a human being. pic.twitter.com/raFBQ8AXN7