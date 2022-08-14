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  4. ВИДЕО. Российского теннисиста назвали лузером, он попытался оспорить
ATP
14 августа 2022, 10:58 |
693
1

ВИДЕО. Российского теннисиста назвали лузером, он попытался оспорить

Даниила Медведева это очень задело

14 августа 2022, 10:58 |
693
1
ВИДЕО. Российского теннисиста назвали лузером, он попытался оспорить
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

Лидер мирового рейтинга Даниил Медведев после проигрыша во втором Мастерса в Монреале поцапался со зрителем.

Во время того как российский теннисист покидал корт один из болельщиков крикнул ему, что тот «лузер». Медведева это взбесило, он остановился и подошел разобраться.

Словесная перепалка продолжалась около минуты, чемпион US Open советовал фану «включать мозги».

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Выталкиватель парашутистов
А что, что-то не правильно? Как это он драться еще не полез...
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