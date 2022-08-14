ВИДЕО. Российского теннисиста назвали лузером, он попытался оспорить
Даниила Медведева это очень задело
Лидер мирового рейтинга Даниил Медведев после проигрыша во втором Мастерса в Монреале поцапался со зрителем.
Во время того как российский теннисист покидал корт один из болельщиков крикнул ему, что тот «лузер». Медведева это взбесило, он остановился и подошел разобраться.
Словесная перепалка продолжалась около минуты, чемпион US Open советовал фану «включать мозги».
God, how awful can fans be when they chant ‘loser’ to a tennis player after a tough battle on the court 👎🏻— Meddy Family (@dmedvedevfans) August 13, 2022
Achieve something yourself in this life..
Having respect for another person is an important rule of a human being. pic.twitter.com/raFBQ8AXN7
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