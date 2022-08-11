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ATP
11 августа 2022, 00:08 | Обновлено 11 августа 2022, 00:10
23
0

Ник Кирьос в трех сетах обыграл первую ракетку мира

Австралийский теннисист выиграл 8-й матч подряд

11 августа 2022, 00:08 | Обновлено 11 августа 2022, 00:10
23
0
Ник Кирьос в трех сетах обыграл первую ракетку мира
Instagram. Ник Кирьос

В 1/16 финала хардового Мастерса в Монреале (Канада) австралийский теннисист Ник Кирьос (АТР 37) обыграл Даниила Медведева (АТР 1).

АТР Монреаль (Канада). Хард. 1/16 финала

Ник Кирьос (Австралия) – Даниил Медведев – 6:7 (2:7), 6:4, 6:2

Матч закончился за 2 часа. До этого Ник выиграл турнир в Атланте. Это первая победа Ника над топ-1.

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Ник Кирьос Даниил Медведев ATP Монреаль
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Источник Sport.ua
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