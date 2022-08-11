ATP11 августа 2022, 00:08 | Обновлено 11 августа 2022, 00:10
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Ник Кирьос в трех сетах обыграл первую ракетку мира
Австралийский теннисист выиграл 8-й матч подряд
11 августа 2022, 00:08 | Обновлено 11 августа 2022, 00:10
23
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В 1/16 финала хардового Мастерса в Монреале (Канада) австралийский теннисист Ник Кирьос (АТР 37) обыграл Даниила Медведева (АТР 1).
АТР Монреаль (Канада). Хард. 1/16 финала
Ник Кирьос (Австралия) – Даниил Медведев – 6:7 (2:7), 6:4, 6:2
Матч закончился за 2 часа. До этого Ник выиграл турнир в Атланте. Это первая победа Ника над топ-1.
His first win over a current World No. 1 in 8️⃣ years 🙌— Tennis TV (@TennisTV) August 10, 2022
Take a bow, @NickKyrgios!#OBN22 pic.twitter.com/eOEWJGbv9b
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