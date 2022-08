Ник Кирьос в трех сетах обыграл первую ракетку мира

В 1/16 финала хардового Мастерса в Монреале (Канада) австралийский теннисист Ник Кирьос (АТР 37) обыграл Даниила Медведева (АТР 1).

АТР Монреаль (Канада). Хард. 1/16 финала

Ник Кирьос (Австралия) – Даниил Медведев – 6:7 (2:7), 6:4, 6:2

Матч закончился за 2 часа. До этого Ник выиграл турнир в Атланте. Это первая победа Ника над топ-1.

His first win over a current World No. 1 in 8️⃣ years 🙌



Take a bow, @NickKyrgios!#OBN22 pic.twitter.com/eOEWJGbv9b