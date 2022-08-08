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ATP
08 августа 2022, 02:56 | Обновлено 08 августа 2022, 03:01
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0

Ник Кирьос выиграл турнир ATP 500 в Вашингтоне

Австралиец обыграл японца Йосихито Нисиоку в финале хардового турнира

08 августа 2022, 02:56 | Обновлено 08 августа 2022, 03:01
20
0
Ник Кирьос выиграл турнир ATP 500 в Вашингтоне
ATP. Ник Кирьос

Австралиец Ник Кирьос обыграл японца Йосихиту Нисиоку в финале хардового турнира в Вашингтоне (США), призовой фонд которого превысил $2 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Кирьоса. Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты.

Кирьос в 7-й раз в карьере выиграл турнир под эгидой ATP в одиночном разряде. Также на счету 27-летнего австралийца три победы на турнирах ATP в парном разряде (в частности, на Australian Open 2022).

ATP 500. Вашингтон (США)

Мужчины, финал

Йосихито Нисиока (Япония) – Ник Кирьос (Австралия) – 4:6, 3:6

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ATP Вашингтон Ник Кирьос Йосихито Нисиока
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Источник Sport.ua
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