Ник Кирьос выиграл турнир ATP 500 в Вашингтоне
Австралиец обыграл японца Йосихито Нисиоку в финале хардового турнира
Австралиец Ник Кирьос обыграл японца Йосихиту Нисиоку в финале хардового турнира в Вашингтоне (США), призовой фонд которого превысил $2 млн.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Кирьоса. Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты.
Кирьос в 7-й раз в карьере выиграл турнир под эгидой ATP в одиночном разряде. Также на счету 27-летнего австралийца три победы на турнирах ATP в парном разряде (в частности, на Australian Open 2022).
ATP 500. Вашингтон (США)
Мужчины, финал
Йосихито Нисиока (Япония) – Ник Кирьос (Австралия) – 4:6, 3:6
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