Американец добыл самую высокорейтинговую победу и отпраздновал как Роналду
Маркос Хирон выбил из Мастерса в Индиан-Уэллс Каспера Рууда
Американский теннисист Маркос Хирон (АТР 48) пробился в 3-й раунд хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.
В 1/32 финала американец выбил пятую ракетку мира и четвертого сеяного Каспера Рууда (Норвегия) за 2 часа и 41 минуту.
АТР 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/32 финала
Каспер Рууд (Норвегия) [4] – Маркос Хирон (США) – 6:7 (4:7), 6:3, 2:6
Это была четвертая встреча соперников. Хирон выиграл второе очное противостояние.
Для Маркоса эта победа стала самой высокорейтинговой в карьере. После завершения встречи Хирон отпраздновал в фирменном стиле легендарного футболиста Криштиану Роналду.
Следующим соперником Маркоса будет Алексей Попырин из Австралии, который получил 26-й номер посева.
ВИДЕО. Американец добыл самую высокорейтинговую победу и отпраздновал как Роналду
The celebration to match the performance 🔥#TennisParadise pic.twitter.com/PzJbUOB3tg— Tennis TV (@TennisTV) March 8, 2025
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