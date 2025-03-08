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ATP
08 марта 2025, 05:11 |
59
0

Американец добыл самую высокорейтинговую победу и отпраздновал как Роналду

Маркос Хирон выбил из Мастерса в Индиан-Уэллс Каспера Рууда

08 марта 2025, 05:11 |
59
0
Американец добыл самую высокорейтинговую победу и отпраздновал как Роналду
Twitter. Маркос Хирон

Американский теннисист Маркос Хирон (АТР 48) пробился в 3-й раунд хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 1/32 финала американец выбил пятую ракетку мира и четвертого сеяного Каспера Рууда (Норвегия) за 2 часа и 41 минуту.

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/32 финала

Каспер Рууд (Норвегия) [4] – Маркос Хирон (США) – 6:7 (4:7), 6:3, 2:6

Это была четвертая встреча соперников. Хирон выиграл второе очное противостояние.

Для Маркоса эта победа стала самой высокорейтинговой в карьере. После завершения встречи Хирон отпраздновал в фирменном стиле легендарного футболиста Криштиану Роналду.

Следующим соперником Маркоса будет Алексей Попырин из Австралии, который получил 26-й номер посева.

ВИДЕО. Американец добыл самую высокорейтинговую победу и отпраздновал как Роналду

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Маркос Хирон Каспер Рууд ATP Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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