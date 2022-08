Яя Туре назначен тренером юношеской команды Тоттенхэма

Бывший игрок донецкого «Металлурга» и экс-тренер донецкого «Олимпика» Яя Туре назначен главным тренером в академии «Тоттенхэма». Ивуариец будет тренировать футболистов «шпор» до 16 лет. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Яя Туре в своем Twitter также поделился впечатлениями:

«Я рад работать в «Тоттенхэме» рядом с блестящими тренерами и молодыми игроками. Все в академии и клубе хорошо приняли меня. Также спасибо моему другу и советчику Леону Манну за его поддержку. Давай сделаем это!»

Отметим, что кроме «Олимпика» Яя Туре в своей тренерской карьере работал также в российском «Ахмате» из Грозного, в котором он проработал с июня по декабрь 2021 года.

I am delighted to be working at @SpursOfficial alongside brilliant coaches and young players.



Everyone at the Academy and across the Club has made me feel very welcome.



Thanks also to my friend and advisor @Leon_Mann for his support here.



Let’s do this! COYS!! 🙌🏾 https://t.co/BGObPnGNA3