Уход откладывается? Малиновский в заявке Аталанты на матч с Сампдорией

Завтра, 13 августа «Аталанта» в первом туре Серии А на выезде сыграет с «Сампдорией». Начало матча – в 19:30 по Киеву.

«Аталанта» опубликовала заявку на матч с «Сампдорией». В нее вошел и украинский хавбек Руслан Малиновский, чья жена ранее намекнула на уход из клуба.

