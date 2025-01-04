Другие новости04 января 2025, 11:41 |
3015
1
ФОТО. Полностью обнаженная дочь легенды Челси захватила соцсети
Жад Лебеф продолжает поражать подписчиков идеальной фигурой
04 января 2025, 11:41 |
3015
1
Жад Лебеф, дочь легендарного бывшего футболиста лондонского «Челси» Франка Лебефа, восхитила сердца своих подписчиков новой публикацией в Instagram.
Французская модель поделилась серию снимков со спины, на которых она полностью обнаженная читает книгу у окна, прикрываясь одеялом.
«В поисках мира, равновесия и спокойствия», – подписала публикацию 33-летняя красавица.
Ранее Sport.ua подробно рассказал о жизни Жад Лебеф.
ФОТО. Полностью обнаженная дочь легенды Челси восхитила соцсети
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 января 2025, 19:58 0
Португалец готов продлить контракт с «Аль-Насром»
Хоккей | 04 января 2025, 08:52 6
Популярный турнир с участием лучших сборных
Бокс | 04.01.2025, 04:44
Бокс | 03.01.2025, 16:10
Футбол | 04.01.2025, 10:01
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Она же под одеялом!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.01.2025, 00:45 3
02.01.2025, 08:22 12
03.01.2025, 10:05
03.01.2025, 07:54 3
02.01.2025, 20:49 1
03.01.2025, 03:52 1
02.01.2025, 14:19 3
04.01.2025, 07:58 2