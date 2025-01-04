ФОТО. Полностью обнаженная дочь легенды Челси захватила соцсети

Жад Лебеф, дочь легендарного бывшего футболиста лондонского «Челси» Франка Лебефа, восхитила сердца своих подписчиков новой публикацией в Instagram.

Французская модель поделилась серию снимков со спины, на которых она полностью обнаженная читает книгу у окна, прикрываясь одеялом.

«В поисках мира, равновесия и спокойствия», – подписала публикацию 33-летняя красавица.

Ранее Sport.ua подробно рассказал о жизни Жад Лебеф.

ФОТО. Полностью обнаженная дочь легенды Челси восхитила соцсети