Поможет во время кризиса? Валенсия арендовала игрока Реала Сосьедад
Умар Садик будет выступать за летучих мышей
Форвард «Реала Сосьедад» Умар Садик на правах аренды присоединился к клубу «Валенсия».
Как отмечено на официальном сайте летучих мышей, арендный договор заключен на полгода – до июня 2025 года. Если игрок качественно себя проявит в клубе, у «Валенсии» будет возможность оформить полноценный трансфер.
В этом сезоне Садик отыграл всего 11 матчей, в которых смог оформить одну результативную передачу.
Интересно, что за клуб из Сан-Себастьяна нападающий выступает с 2022 года. За это время Умар отбегал 50 поединков.
COMUNICADO OFICIAL | SADIQ UMAR#BenvingutSadiq#ADNVCF— Valencia CF (@valenciacf) January 4, 2025
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