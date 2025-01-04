Поможет во время кризиса? Валенсия арендовала игрока Реала Сосьедад

Форвард «Реала Сосьедад» Умар Садик на правах аренды присоединился к клубу «Валенсия».

Как отмечено на официальном сайте летучих мышей, арендный договор заключен на полгода – до июня 2025 года. Если игрок качественно себя проявит в клубе, у «Валенсии» будет возможность оформить полноценный трансфер.

В этом сезоне Садик отыграл всего 11 матчей, в которых смог оформить одну результативную передачу.

Интересно, что за клуб из Сан-Себастьяна нападающий выступает с 2022 года. За это время Умар отбегал 50 поединков.