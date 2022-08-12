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  4. Finito. Жена Малиновского показала упакованные вещи
Италия
12 августа 2022, 13:56 |
3006
2

Finito. Жена Малиновского показала упакованные вещи

Руслан покидает «Аталанту»

12 августа 2022, 13:56 |
3006
2
Finito. Жена Малиновского показала упакованные вещи
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Руслан Малиновский в ближайшее время покинет «Аталанту». Это подтверждают сторис его жены.

Вчера Роксана поделилась с подписчиками своего инстаграма фотографиями, показав упакованные вещи. «Конец» и «Осталось немного дел» – так подписала снимки жена украинского футболиста.

Отметим, что известный инсайдер Фабрицио Романо вчера заявил, что Малиновский является одним из главных кандидатов на то, чтобы как можно скорее покинуть «Аталанту». 

Сообщалось о том, что он может перебраться в «Ноттингем Форест».

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olex.mykhailov
В Англії йому буде краще!
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+2
GeloN83
Може, вони просто розлучаються?... 
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-1
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