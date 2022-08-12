Finito. Жена Малиновского показала упакованные вещи

Украинский полузащитник Руслан Малиновский в ближайшее время покинет «Аталанту». Это подтверждают сторис его жены.

Вчера Роксана поделилась с подписчиками своего инстаграма фотографиями, показав упакованные вещи. «Конец» и «Осталось немного дел» – так подписала снимки жена украинского футболиста.

Отметим, что известный инсайдер Фабрицио Романо вчера заявил, что Малиновский является одним из главных кандидатов на то, чтобы как можно скорее покинуть «Аталанту».

Сообщалось о том, что он может перебраться в «Ноттингем Форест».