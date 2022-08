Источник: Малиновский может покинуть Аталанту нынешним летом

Украинский полузащитник Руслан Малиновский может покинуть «Аталанту» нынешним летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сам игрок уже изучает возможные вариант продолжения карьеры в Европе. Его агенты контактируют с клубами из Италии и Англии. Один из возможных вариантом для Малиновского – новичок АПЛ «Ноттингем Форест».

Малиновский выступает за «Аталанту» с лета 2019 года. В прошлом сезоне на его счету 10 голов и 7 ассистов в 41 матче за «Аталанту» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2023 года, трансферная стоимость 29-летнего украинца оценивается в 28 миллионов евро.

Ruslan Malinovskyi could be the next player to leave Atalanta - exploring options around Europe, with Premier League and Italian clubs in contact with his agents. 🇺🇦 #transfers



Nottingham Forest are among many clubs interested - Malinovskyi wants to discuss his future soon.