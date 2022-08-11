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  4. Источник: Малиновский может покинуть Аталанту нынешним летом
Италия
11 августа 2022, 15:15 |
2231
3

Источник: Малиновский может покинуть Аталанту нынешним летом

Агенты украинского хавбека уже контактируют с клубами

11 августа 2022, 15:15 |
2231
3
Источник: Малиновский может покинуть Аталанту нынешним летом
ФК Аталанта. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник Руслан Малиновский может покинуть «Аталанту» нынешним летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сам игрок уже изучает возможные вариант продолжения карьеры в Европе. Его агенты контактируют с клубами из Италии и Англии. Один из возможных вариантом для Малиновского – новичок АПЛ «Ноттингем Форест».

Малиновский выступает за «Аталанту» с лета 2019 года. В прошлом сезоне на его счету 10 голов и 7 ассистов в 41 матче за «Аталанту» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2023 года, трансферная стоимость 29-летнего украинца оценивается в 28 миллионов евро.

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Руслан Малиновский Аталанта Ноттингем Форест Фабрицио Романо трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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Комментарии 3
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anacreon
 З Аталанти треба валити. Вони навіть в Єврокубках не будуть грати. Але ж не в Нотінгем Форест. Це пониження в класі.
В АПЛ взагалі нема сенсу соватися. Малиновський надто повільний для неї. Від нього м'яч відскакує і він не вміє оборонятися проти пішоходів з Серії А. Яка до чорта АПЛ?
Треба залишатися в Серії А та проситися в Мілан. Найкращий варіант. На худий кінець кудись в в Рому чи Лаціо. Чи Наполі. Не видно, щоб Ювентус чи Інтер  цікавилися ним. Хоча гарних голів Юве накидав. Могли б взяти для ротації.
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0
Ukraine
Було б добре як би перейшов в ДК.
Класний удар, гарно тримає мяч, цікаві ідеї розвитку атаки...
Лишнім не був би
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-1
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