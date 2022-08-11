Источник: Малиновский может покинуть Аталанту нынешним летом
Агенты украинского хавбека уже контактируют с клубами
Украинский полузащитник Руслан Малиновский может покинуть «Аталанту» нынешним летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сам игрок уже изучает возможные вариант продолжения карьеры в Европе. Его агенты контактируют с клубами из Италии и Англии. Один из возможных вариантом для Малиновского – новичок АПЛ «Ноттингем Форест».
Малиновский выступает за «Аталанту» с лета 2019 года. В прошлом сезоне на его счету 10 голов и 7 ассистов в 41 матче за «Аталанту» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2023 года, трансферная стоимость 29-летнего украинца оценивается в 28 миллионов евро.
Ruslan Malinovskyi could be the next player to leave Atalanta - exploring options around Europe, with Premier League and Italian clubs in contact with his agents. 🇺🇦 #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2022
Nottingham Forest are among many clubs interested - Malinovskyi wants to discuss his future soon.
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В АПЛ взагалі нема сенсу соватися. Малиновський надто повільний для неї. Від нього м'яч відскакує і він не вміє оборонятися проти пішоходів з Серії А. Яка до чорта АПЛ?
Треба залишатися в Серії А та проситися в Мілан. Найкращий варіант. На худий кінець кудись в в Рому чи Лаціо. Чи Наполі. Не видно, щоб Ювентус чи Інтер цікавилися ним. Хоча гарних голів Юве накидав. Могли б взяти для ротації.
Класний удар, гарно тримає мяч, цікаві ідеї розвитку атаки...
Лишнім не був би