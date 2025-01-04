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  4. Ключевая роль. Молодой защитник Руха нашел вариант продолжения карьеры
Украина. Премьер лига
04 января 2025, 12:26 |
350
0

Ключевая роль. Молодой защитник Руха нашел вариант продолжения карьеры

Виталий Холод может стать игроком «Кривбасса»

04 января 2025, 12:26 |
350
0
Ключевая роль. Молодой защитник Руха нашел вариант продолжения карьеры
ФК Рух. Виталий Холод

Украинский защитник львовского «Руха» Виталий Холод может сменить клуб уже зимой, сообщает телегграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, 20-летний футболист не присоединится к «Карпатам» после объединения двух львовских клубов, при этом Виталий ищет клуб, в котором будет в одной из ключевых ролей. Такое предложение может сделать ему «Кривбасс», который ищет усиление линии обороны.

В текущем сезоне Виталий Холод провел 17 матчей в УПЛ, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, почему игрок сборной Украины отказался от просмотра в «Динамо».

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Виталий Холод Кривбасс Кривой Рог Рух Львов трансферы трансферы УПЛ Карпаты Львов
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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