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  4. «Важный игрок». Реакция фанов на возможную оренду Вейга из Челси в Наполи
Англия
03 января 2025, 19:35 |
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0

«Важный игрок». Реакция фанов на возможную оренду Вейга из Челси в Наполи

Наполи рассматривает возможность арендовать Ренату Вейга у Челси в январе

03 января 2025, 19:35 |
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«Важный игрок». Реакция фанов на возможную оренду Вейга из Челси в Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер чемпионата Италии «Наполи» проявляет интерес к Ренату Вейга, сообщает Фабрицио Романо. Итальянский клуб хочет арендовать 21-летнего центрального защитника «Челси» в январе.

Вейга является важным игроком для тренера «Челси» Энцо Марески, и его будущее в клубе еще не решено. Помимо «Наполи», за игроком следят и другие команды. В этом сезоне Вейга провел 17 матчей, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

Фанаты «Челси» переживают, что клуб может отпустить важного игрока, особенно в условиях текущей формы Вейга.

Alex Goldberg: «Ох... сейчас они не могут позволить себе его отпустить. Он у них запасной центральный защитник и также экстренное прикрытие в полузащите и на позиции центрального защитника. Нам нужно будет подписывать новых игроков или возвращать тех, кто был в аренде».

Mhk: «Посмотрим, действительно ли «Челси» отпустит его».

The chelsea lad: «Он никуда не собирается уходить».

Adam: «Он может остаться, если захочет».

CANDULSS: «Не то, что я ожидал, он очень важен для нас как запасной игрок. Я бы не был против, если бы его отправили в аренду для начала».

Bitcoin Connoisseur: «Вейга так важен для «Челси». Его универсальность в обороне, игра на позиции левого защитника, центрального защитника и опорного полузащитника, а также способность инвертировать, делает его отличным универсальным игроком для «Челси». Он все равно должен получать много игрового времени в «Челси» благодаря ротации состава и Лиге конференций». Важный игрок

Sunny: «Ренату Вейга заслуживает лучший клуб, «Челси» не может предложить ему те достижения, которые помогут ему раскрыться полностью».

JUSTINBLACK: «Этот парень заслуживает игрового времени. Не понимаю, почему тренер «Челси» не ценит его».

HacksawDugan: «Если он так важен, почему тогда тренер не ставит его в важные матчи?».

Matthew Lane: «Если мы его отпустим, у нас не останется защитников, а нам нужно привлекать защитника и нападающего в январе, но не думаю, что это произойдет».

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Челси Наполи Ренату Вейга Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Италии по футболу Серия A реакция болельщиков
Люба Рябинина Источник: Фабрицио Романо
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