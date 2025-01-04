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ATP
04 января 2025, 11:40 | Обновлено 04 января 2025, 11:44
185
0

Именитый японский теннисист впервые за 6 лет вышел в финал на уровне АТР

35-летний Кеи Нисикори поборется за трофей на турнире АТР 250 в Гонконге

04 января 2025, 11:40 | Обновлено 04 января 2025, 11:44
185
0
Именитый японский теннисист впервые за 6 лет вышел в финал на уровне АТР
Getty Images/Global Images Ukraine. Кеи Нисикори

Известный 35-летний японский теннисист Кеи Нисикори (АТР 106) пробился в финал хардового турнира АТР 250 в Гонконге.

В полуфинальном матче его соперник Шан Цзюньчэн (Китай, ATP 50) отказался от продолжения борьбы при счете 3:4 из-за плохого самочувствия.

АТР 250 Гонконг. Хард. 1/2 финала

Шан Цзюньчэн (Китай) – Кеи Нисикори (Япония) – 3:4, RET., Шан

Это была третья встреча соперников. Счет стал 2:1 в пользу Кея.

В решающем поединке Нисикори сыграет против француза Александера Мюллера (АТР 67).

Для Нисикори это будет первый финал на уровне АТР с 2019 года. Тогда он взял трофей на турнире в Брисбене в начале января. Всего для японца это будет 27-й финал в карьере, в котором он поборется за 13-й титул.

Нисикори продлил винстрик до 9 поединков. В конце 2024 года он стал чемпионом на челленджере в Хельсинки, Финляндия.

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Кеи Нисикори Шан Цзюньчэн ATP Гонконг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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