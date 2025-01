Именитый японский теннисист впервые за 6 лет вышел в финал на уровне АТР

Известный 35-летний японский теннисист Кеи Нисикори (АТР 106) пробился в финал хардового турнира АТР 250 в Гонконге.

В полуфинальном матче его соперник Шан Цзюньчэн (Китай, ATP 50) отказался от продолжения борьбы при счете 3:4 из-за плохого самочувствия.

АТР 250 Гонконг. Хард. 1/2 финала

Шан Цзюньчэн (Китай) – Кеи Нисикори (Япония) – 3:4, RET., Шан

Это была третья встреча соперников. Счет стал 2:1 в пользу Кея.

В решающем поединке Нисикори сыграет против француза Александера Мюллера (АТР 67).

Для Нисикори это будет первый финал на уровне АТР с 2019 года. Тогда он взял трофей на турнире в Брисбене в начале января. Всего для японца это будет 27-й финал в карьере, в котором он поборется за 13-й титул.

Нисикори продлил винстрик до 9 поединков. В конце 2024 года он стал чемпионом на челленджере в Хельсинки, Финляндия.

Tough scenes in Hong Kong 😓 Unwell, Jerry Shang retires from his semi-final against Kei Nishikori #BOCHKTO pic.twitter.com/20mMNdJzUZ

Say hello to your finalist, Kei Nishikori 👋



He advances after Shang has to retire at 4-3 in the first set… @Hkto_mens pic.twitter.com/X4M9nQH0Nx