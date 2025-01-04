Именитый японский теннисист впервые за 6 лет вышел в финал на уровне АТР
35-летний Кеи Нисикори поборется за трофей на турнире АТР 250 в Гонконге
Известный 35-летний японский теннисист Кеи Нисикори (АТР 106) пробился в финал хардового турнира АТР 250 в Гонконге.
В полуфинальном матче его соперник Шан Цзюньчэн (Китай, ATP 50) отказался от продолжения борьбы при счете 3:4 из-за плохого самочувствия.
АТР 250 Гонконг. Хард. 1/2 финала
Шан Цзюньчэн (Китай) – Кеи Нисикори (Япония) – 3:4, RET., Шан
Это была третья встреча соперников. Счет стал 2:1 в пользу Кея.
В решающем поединке Нисикори сыграет против француза Александера Мюллера (АТР 67).
Для Нисикори это будет первый финал на уровне АТР с 2019 года. Тогда он взял трофей на турнире в Брисбене в начале января. Всего для японца это будет 27-й финал в карьере, в котором он поборется за 13-й титул.
Нисикори продлил винстрик до 9 поединков. В конце 2024 года он стал чемпионом на челленджере в Хельсинки, Финляндия.
Tough scenes in Hong Kong 😓— Tennis TV (@TennisTV) January 4, 2025
Unwell, Jerry Shang retires from his semi-final against Kei Nishikori#BOCHKTO pic.twitter.com/20mMNdJzUZ
Say hello to your finalist, Kei Nishikori 👋— ATP Tour (@atptour) January 4, 2025
He advances after Shang has to retire at 4-3 in the first set… @Hkto_mens pic.twitter.com/X4M9nQH0Nx
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