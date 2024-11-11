Легендарный японский теннисист взял титул и приблизился к топ-100

Кеи Нисикори приблизился к возвращению в топ-100 мирового рейтинга после победы на турнире в Хельсинки. В финале в воскресенье он одолел итальянца Луку Нарди (ATP 102), завоевав свой первый титул более чем за год – с июня 2023 года.



АТР челленджер Хельсинки. Финал



Кеи Нисикори(Япония) – Лука Нарди(Италия) – 3:6, 6:4, 6:1

Бывший четвёртый номер мира начал год за пределами топ-350 из-за травм, однако уверенно продвигается вверх. Ожидается, что в обновлённом рейтинге ATP он займёт 107-е место.

После операции на бедре в 2022 году Нисикори вернулся на корт только в июне 2023-го, и, несмотря на травму колена, продолжает восхождение в рейтинге.