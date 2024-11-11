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ATP
11 ноября 2024, 01:11 | Обновлено 11 ноября 2024, 01:44
75
0

Легендарный японский теннисист взял титул и приблизился к топ-100

Японец победил Луку Нарди и завоевал свой первый титул в этом году

11 ноября 2024, 01:11 | Обновлено 11 ноября 2024, 01:44
75
0
Легендарный японский теннисист взял титул и приблизился к топ-100
Getty Images/Global Images Ukraine. Кеи Нисикори

Кеи Нисикори приблизился к возвращению в топ-100 мирового рейтинга после победы на турнире в Хельсинки. В финале в воскресенье он одолел итальянца Луку Нарди (ATP 102), завоевав свой первый титул более чем за год – с июня 2023 года.

АТР челленджер Хельсинки. Финал

Кеи Нисикори(Япония) – Лука Нарди(Италия) – 3:6, 6:4, 6:1

Бывший четвёртый номер мира начал год за пределами топ-350 из-за травм, однако уверенно продвигается вверх. Ожидается, что в обновлённом рейтинге ATP он займёт 107-е место.

После операции на бедре в 2022 году Нисикори вернулся на корт только в июне 2023-го, и, несмотря на травму колена, продолжает восхождение в рейтинге.

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Кеи Нисикори ATP Хельсинки Лука Нарди
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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