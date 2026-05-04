  Синнер, Зверев, Джокович. Состоялся жребий турнира ATP 1000 в Риме
04 мая 2026, 13:45 | Обновлено 04 мая 2026, 15:01
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Стали известны результаты жеребьевки на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме (Италия), который пройдет с 6 по 17 мая.

Первый сеяный Янник Синнер начнет выступления с 1/32 финала. Его соперником будет либо Себастьян Офнер, либо Алекс Микельсен.

Вторым сеяным номером идет Александр Зверев. Представитель Германии сыграет стартовый поединок либо с Даниэлем Альтмайером, либо с Чжаном Чжичжэнем.

Третий сеяный на турнире – сербский теннисист Новак Джокович – начнет выступления со второго круга и сыграет либо с Мартоном Фучовичем, либо с квалифайером.

Канадец Феликс Оже-Альяссим получил четвертый номер посева и сыграет поединок второго круга либо с Денисом Шаповаловым, либо с Мариано Навоне.

Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас не будет участвовать на Мастерсе в Риме. Также не будут выступать и другие известные теннисисты – Тейлор Фритц и Джек Дрейпер.

Уайлд-кард от организаторов турнира получили итальянцы: Маттео Берреттини, Маттео Арнальди, Маттиа Беллуччи, Лука Нарди, Федерико Чина и Франческо Маэстрелли.

Возможны четвертьфиналы по посеву:

  • Янник Синнер [1] – Бен Шелтон [5]
  • Феликс Оже-Альяссим [4] – Даниил Медведев [7]
  • Лоренцо Музетти [8] – Новак Джокович [3]
  • Алекс де Минаур [6] – Александр Зверев [2]

