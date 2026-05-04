Синнер, Зверев, Джокович. Состоялся жребий турнира ATP 1000 в Риме
Грунтовый Мастерс в Италии пройдет с 6 по 17 мая
Стали известны результаты жеребьевки на грунтовом турнире ATP 1000 в Риме (Италия), который пройдет с 6 по 17 мая.
Первый сеяный Янник Синнер начнет выступления с 1/32 финала. Его соперником будет либо Себастьян Офнер, либо Алекс Микельсен.
Вторым сеяным номером идет Александр Зверев. Представитель Германии сыграет стартовый поединок либо с Даниэлем Альтмайером, либо с Чжаном Чжичжэнем.
Третий сеяный на турнире – сербский теннисист Новак Джокович – начнет выступления со второго круга и сыграет либо с Мартоном Фучовичем, либо с квалифайером.
Канадец Феликс Оже-Альяссим получил четвертый номер посева и сыграет поединок второго круга либо с Денисом Шаповаловым, либо с Мариано Навоне.
Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас не будет участвовать на Мастерсе в Риме. Также не будут выступать и другие известные теннисисты – Тейлор Фритц и Джек Дрейпер.
Уайлд-кард от организаторов турнира получили итальянцы: Маттео Берреттини, Маттео Арнальди, Маттиа Беллуччи, Лука Нарди, Федерико Чина и Франческо Маэстрелли.
Возможны четвертьфиналы по посеву:
- Янник Синнер [1] – Бен Шелтон [5]
- Феликс Оже-Альяссим [4] – Даниил Медведев [7]
- Лоренцо Музетти [8] – Новак Джокович [3]
- Алекс де Минаур [6] – Александр Зверев [2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
