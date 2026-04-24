Минус 3000 очков. Карлос Алькарас снялся с Мастерса в Риме и Ролан Гаррос
Испанец пропустит остаток грунтового сезона из-за травмы запястья
Звездный испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) снялся с Мастерса в Риме и Ролан Гаррос 2026.
Карлитос потеряет 3000 очков, поскольку в прошлом году он выиграл трофеи на обоих турнирах.
Алькарас опубликовал информацию в социальных сетях:
«После получения результатов тестов, проведенных сегодня, мы решили, что разумнее всего будет проявить осторожность и не участвовать на турнирах в Риме и Ролан Гаррос, чтобы понаблюдать за развитием ситуации и решить, когда мы вернемся на корт. Для меня это сложный момент, но я уверен, что мы выйдем из него более сильными».
Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026
