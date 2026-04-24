Минус 3000 очков. Карлос Алькарас снялся с Мастерса в Риме и Ролан Гаррос

Звездный испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) снялся с Мастерса в Риме и Ролан Гаррос 2026.

Карлитос потеряет 3000 очков, поскольку в прошлом году он выиграл трофеи на обоих турнирах.

Алькарас опубликовал информацию в социальных сетях:

«После получения результатов тестов, проведенных сегодня, мы решили, что разумнее всего будет проявить осторожность и не участвовать на турнирах в Риме и Ролан Гаррос, чтобы понаблюдать за развитием ситуации и решить, когда мы вернемся на корт. Для меня это сложный момент, но я уверен, что мы выйдем из него более сильными».