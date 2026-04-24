  4. Минус 3000 очков. Карлос Алькарас снялся с Мастерса в Риме и Ролан Гаррос
24 апреля 2026, 18:52 | Обновлено 24 апреля 2026, 19:15
Минус 3000 очков. Карлос Алькарас снялся с Мастерса в Риме и Ролан Гаррос

Испанец пропустит остаток грунтового сезона из-за травмы запястья

24 апреля 2026, 18:52
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) снялся с Мастерса в Риме и Ролан Гаррос 2026.

Карлитос потеряет 3000 очков, поскольку в прошлом году он выиграл трофеи на обоих турнирах.

Алькарас опубликовал информацию в социальных сетях:

«После получения результатов тестов, проведенных сегодня, мы решили, что разумнее всего будет проявить осторожность и не участвовать на турнирах в Риме и Ролан Гаррос, чтобы понаблюдать за развитием ситуации и решить, когда мы вернемся на корт. Для меня это сложный момент, но я уверен, что мы выйдем из него более сильными».

По теме:
АЛЬКАРАС: «Я молод, надеюсь, что моя лучшая версия еще впереди»
АЛЬКАРАС: «Ее получали выдающиеся спортсмены, а теперь получил и я»
ДЖОКОВИЧ: «У меня травма, надеюсь, я буду готов к Ролан Гаррос»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Футбол | 24 апреля 2026, 12:45 16
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны

В настоящее время в сборную рассматриваются Мальдера и тандем Маркевича с Лужным

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.04
Теннис | 23 апреля 2026, 19:59 0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.04
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.04

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 24.04.2026, 07:31
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Футбол | 23.04.2026, 21:47
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Назван клуб, в котором Сергей Ребров может продолжить карьеру
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Футбол | 24.04.2026, 08:56
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Переможець мастерсу в Римі та великого шолому  в Парижі в принципі з вірогідністю 99% відомий вже. 1 відсоток залишу лише на те, якщо він поламається, отрується і т.д. Залишилось повірити в чудо.
За РГ конечно очень жаль..Кэф на победу Синнера думаю теперь будет не выше 1.5,но теперь интрига кто же проиграет в финале итальянцу..
Популярные новости
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
22.04.2026, 22:22 30
Футбол
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
Решение уже принято. Динамо получило предложение о трансфере на €20 евро
24.04.2026, 09:32 51
Футбол
Усику назвали место в рейтинге лучших боксеров мира, падение россиянина
Усику назвали место в рейтинге лучших боксеров мира, падение россиянина
23.04.2026, 00:02 1
Бокс
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
Джошуа хотел сбежать с тренировок Усика, но произошло непредвиденное
23.04.2026, 22:07
Бокс
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Калинина одолела 24-ю ракетку и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
23.04.2026, 17:20 32
Теннис
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
23.04.2026, 09:17 4
Футбол
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
23.04.2026, 07:04 2
Футбол
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
24.04.2026, 07:55 18
Футбол
