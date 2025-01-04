Ослабить соперника Динамо. Клубы УПЛ следят за страйкером-легионером
Лука Салигадзе привлекает внимание клубов УПЛ
Грузинский нападающий рижского РФШ Лука Салигадзе привлекает внимание нескольких клубов Украинской Премьер-лиги, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, 25-летний нападающий, который может сыграть и на позиции левого вингера, интересует несколько неназванных клубов чемпионата Украины.
В текущем сезоне Лука Салигадзе провел 6 матчей на клубном уровне, без результативных действий.
РФШ сыграет в киевским «Динамо» 30 января в 8-м туре Лиги Европы.
Ранее сообщалось о том, что капитан сборной Украины может покинуть свой клуб.
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