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Украина. Премьер лига
04 января 2025, 12:09 | Обновлено 04 января 2025, 12:10
493
0

Ослабить соперника Динамо. Клубы УПЛ следят за страйкером-легионером

Лука Салигадзе привлекает внимание клубов УПЛ

04 января 2025, 12:09 | Обновлено 04 января 2025, 12:10
493
0
Ослабить соперника Динамо. Клубы УПЛ следят за страйкером-легионером
ФК РФШ. Лука Салигадзе

Грузинский нападающий рижского РФШ Лука Салигадзе привлекает внимание нескольких клубов Украинской Премьер-лиги, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 25-летний нападающий, который может сыграть и на позиции левого вингера, интересует несколько неназванных клубов чемпионата Украины.

В текущем сезоне Лука Салигадзе провел 6 матчей на клубном уровне, без результативных действий.

РФШ сыграет в киевским «Динамо» 30 января в 8-м туре Лиги Европы.

Ранее сообщалось о том, что капитан сборной Украины может покинуть свой клуб.

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РФШ Рига трансферы УПЛ трансферы чемпионат Латвии по футболу чемпионат Украины по футболу
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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