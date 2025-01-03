Таблица значения не имеет. Тренер Ромы о подготовке к дерби с Лацио

Наставник Ромы Клаудио Раньери считает, что существенное отставание в таблице от Лацио не имеет значения перед воскресным римским дерби.

«Дерби – это отдельная история. Лацио хочет в Лигу чемпионов, у нас есть свои цели, но турнирная таблица в таких матчах значения не имеет. У нас есть проблемы, мы еще не готовы на 100%, но продолжаем работать».

«Понимаю, что для наших фанов – это главный поединок, это для них все. Лацио сейчас в хорошей форме, но в дерби это значения не имеет», – сказал Раньери.

Лацио в таблице занимает 4-е место с 35 очками, у Ромы 20 пунктов и 10-я позиция.

Это будет первое римское дерби для украинского бомбардира Артема Довбика.