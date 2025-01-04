ОФИЦИАЛЬНО. Хайденхайм подписал игрока сборной Грузии
Буду Зивзивадзе пошел на повышение
Игрок сборной Грузии Буду Зивзивадзе официально перешел из «Карлсруэ» к представителю Бундеслиги «Хайднхайма». Сумма трансфера пока не разглашается.
В результате грузинский нападающий подписал контракт с новым клубом до лета 2029 года.
Футболист два года провел в «Карлсруэ». За это время Зивзивадзе удалось провести 61 матч, забив при этом 21 мяч и отдав шесть ассистам.
Интересно, что игрок является лучшим голеадором второй Бундеслиги в этом сезоне.
Budu Zivzivadze wechselt vom Karlsruher SC zum FCH. Der 30-jährige georgische Nationalspieler, der aktuell die Torjägerliste der 2. Bundesliga anführt, erhält beim FCH einen Vertrag bis 2029.— 1. FC Heidenheim 1846 e. V. (@FCH1846) January 3, 2025
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