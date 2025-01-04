ОФИЦИАЛЬНО. Хайденхайм подписал игрока сборной Грузии

Игрок сборной Грузии Буду Зивзивадзе официально перешел из «Карлсруэ» к представителю Бундеслиги «Хайднхайма». Сумма трансфера пока не разглашается.

В результате грузинский нападающий подписал контракт с новым клубом до лета 2029 года.

Футболист два года провел в «Карлсруэ». За это время Зивзивадзе удалось провести 61 матч, забив при этом 21 мяч и отдав шесть ассистам.

Интересно, что игрок является лучшим голеадором второй Бундеслиги в этом сезоне.