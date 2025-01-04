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Германия
04 января 2025, 11:31 | Обновлено 04 января 2025, 11:36
315
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хайденхайм подписал игрока сборной Грузии

Буду Зивзивадзе пошел на повышение

04 января 2025, 11:31 | Обновлено 04 января 2025, 11:36
315
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хайденхайм подписал игрока сборной Грузии
Getty Images/Global Images Ukraine. Буду Зивзивадзе

Игрок сборной Грузии Буду Зивзивадзе официально перешел из «Карлсруэ» к представителю Бундеслиги «Хайднхайма». Сумма трансфера пока не разглашается.

В результате грузинский нападающий подписал контракт с новым клубом до лета 2029 года.

Футболист два года провел в «Карлсруэ». За это время Зивзивадзе удалось провести 61 матч, забив при этом 21 мяч и отдав шесть ассистам.

Интересно, что игрок является лучшим голеадором второй Бундеслиги в этом сезоне.

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Буду Зивзивадзе Хайденхайм Карлсруэ чемпионат Германии по футболу Бундеслига Вторая Бундеслига трансферы Бундеслиги
Андрій Вітренко Источник
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