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ATP
12 августа 2022, 02:20 | Обновлено 12 августа 2022, 02:25
38
0

Ник Кирьос продолжает побеждать. Австралиец обыграл своего соотечественника

Кирьос выиграл 14 из последних 15 матчей

12 августа 2022, 02:20 | Обновлено 12 августа 2022, 02:25
38
0
Ник Кирьос продолжает побеждать. Австралиец обыграл своего соотечественника
Instagram. Ник Кирьос

Австралийский теннисист Ник Кирьос (АТР 37) выиграл у Алекса Де Минаура (Австралия, ATP 21) в 1/8 финала Монреаля (Канада). Матч закончился в двух сетах за 1 час.

АТР Монреаль (Канада). Хард. 1/8 финала

Ник Кирьос (Австралия) – Алекс Де Минаур (Австралия) – 6:2, 6:3

В прошлом круге австралиец нанес поражение первой ракетке мира Даниилу Медведеву. До этого Ник выиграл хардовый турнир в Атланте (США), а также играл в финале Уимблдона, где проиграл Новаку Джоковичу (Сербия, ATP 6). Именно Ноле и является последним, кто сумел одолеть австралийца.

В 1/4 финала Ник сыграет с Хубертом Хуркачем (Польша, ATP 10).

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Ник Кирьос Алекс де Минаур ATP Монреаль
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