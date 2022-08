Ник Кирьос продолжает побеждать. Австралиец обыграл своего соотечественника

Австралийский теннисист Ник Кирьос (АТР 37) выиграл у Алекса Де Минаура (Австралия, ATP 21) в 1/8 финала Монреаля (Канада). Матч закончился в двух сетах за 1 час.

АТР Монреаль (Канада). Хард. 1/8 финала

Ник Кирьос (Австралия) – Алекс Де Минаур (Австралия) – 6:2, 6:3

В прошлом круге австралиец нанес поражение первой ракетке мира Даниилу Медведеву. До этого Ник выиграл хардовый турнир в Атланте (США), а также играл в финале Уимблдона, где проиграл Новаку Джоковичу (Сербия, ATP 6). Именно Ноле и является последним, кто сумел одолеть австралийца.

В 1/4 финала Ник сыграет с Хубертом Хуркачем (Польша, ATP 10).

A Kyrgi-diculous performance 😲@NickKyrgios defeats De Minaur 6-2 6-3 and is 21-3 since June!#OBN22 pic.twitter.com/7icinULMDi