Ник Кирьос продолжает побеждать. Австралиец обыграл своего соотечественника
Кирьос выиграл 14 из последних 15 матчей
Австралийский теннисист Ник Кирьос (АТР 37) выиграл у Алекса Де Минаура (Австралия, ATP 21) в 1/8 финала Монреаля (Канада). Матч закончился в двух сетах за 1 час.
АТР Монреаль (Канада). Хард. 1/8 финала
Ник Кирьос (Австралия) – Алекс Де Минаур (Австралия) – 6:2, 6:3
В прошлом круге австралиец нанес поражение первой ракетке мира Даниилу Медведеву. До этого Ник выиграл хардовый турнир в Атланте (США), а также играл в финале Уимблдона, где проиграл Новаку Джоковичу (Сербия, ATP 6). Именно Ноле и является последним, кто сумел одолеть австралийца.
В 1/4 финала Ник сыграет с Хубертом Хуркачем (Польша, ATP 10).
A Kyrgi-diculous performance 😲@NickKyrgios defeats De Minaur 6-2 6-3 and is 21-3 since June!#OBN22 pic.twitter.com/7icinULMDi— Tennis TV (@TennisTV) August 11, 2022
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