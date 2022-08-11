ФОТО. Форма для Миколенко. Эвертон представил третий комплект амуниции
Клуб из Ливерпуля иногда будет играть в цветах украинского флага
«Эвертон» представил третий комплект формы на сезон 2022/23.
Техническим спонсором стала датская компания Hummel.
На желто-синей форме вместо клубного герба изображена Башня принца Руперта – башня в районе Эвертона города Ливерпуль, прежде всего известная как символ «Эвертона». Также контуры башни расположены в нижней части футболки.
Отметим, что цвета «Эвертона» защищает украинец Виталий Миколенко.
The colours you know and love with a fresh twist. 🟡🔵— hummel (@hummel1923) August 11, 2022
Introducing the 2022/23 @Everton third kit, a design centred around Prince Rupert's Tower. pic.twitter.com/xAn5mfSJ8A
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