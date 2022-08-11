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Англия
11 августа 2022, 13:41 | Обновлено 11 августа 2022, 13:42
300
0

ФОТО. Форма для Миколенко. Эвертон представил третий комплект амуниции

Клуб из Ливерпуля иногда будет играть в цветах украинского флага

11 августа 2022, 13:41 | Обновлено 11 августа 2022, 13:42
300
0
ФОТО. Форма для Миколенко. Эвертон представил третий комплект амуниции
ФК Эвертон

«Эвертон» представил третий комплект формы на сезон 2022/23.

Техническим спонсором стала датская компания Hummel.

На желто-синей форме вместо клубного герба изображена Башня принца Руперта – башня в районе Эвертона города Ливерпуль, прежде всего известная как символ «Эвертона». Также контуры башни расположены в нижней части футболки.

Отметим, что цвета «Эвертона» защищает украинец Виталий Миколенко.

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Виталий Миколенко Эвертон игровая форма
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Источник ФК Эвертон
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