ФОТО. Форма для Миколенко. Эвертон представил третий комплект амуниции

«Эвертон» представил третий комплект формы на сезон 2022/23.

Техническим спонсором стала датская компания Hummel.

На желто-синей форме вместо клубного герба изображена Башня принца Руперта – башня в районе Эвертона города Ливерпуль, прежде всего известная как символ «Эвертона». Также контуры башни расположены в нижней части футболки.

Отметим, что цвета «Эвертона» защищает украинец Виталий Миколенко.

The colours you know and love with a fresh twist. 🟡🔵



Introducing the 2022/23 @Everton third kit, a design centred around Prince Rupert's Tower. pic.twitter.com/xAn5mfSJ8A