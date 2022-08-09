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  4. Челси готовит новое предложение по игроку Лестера
Англия
09 августа 2022, 12:41 |
325
0

Челси готовит новое предложение по игроку Лестера

Фофана хочет перейти в лондонский клуб

09 августа 2022, 12:41 |
325
0
Челси готовит новое предложение по игроку Лестера
Instagram. Уэсли Фофана

Как сообщил Фабрицио Романо в своем Twitter, «Челси» снова попробует заполучить Уэсли Фофану и готово выдвинуть новое предложение по игроку:

«Челси» готовит новое предложение по Уэсли Фофане. Переговоры с «Лестером» будут продолжаться, они настаивают, что он не продается, но «Челси» снова будет пытаться заполучить игрока после того, как заявка на более 70 миллионов фунтов была отклонена на прошлой неделе. Фофана хочет уехать. Челси попробует снова»

Ранее «Лестер» отклонил предложение лондонского клуба в более чем 70 миллионов фунтов и заявил, что игрок не продается. Отметим, что «Челси» интересовался игроком еще в 2021 году.

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