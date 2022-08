Челси готовит новое предложение по игроку Лестера

Как сообщил Фабрицио Романо в своем Twitter, «Челси» снова попробует заполучить Уэсли Фофану и готово выдвинуть новое предложение по игроку:

«Челси» готовит новое предложение по Уэсли Фофане. Переговоры с «Лестером» будут продолжаться, они настаивают, что он не продается, но «Челси» снова будет пытаться заполучить игрока после того, как заявка на более 70 миллионов фунтов была отклонена на прошлой неделе. Фофана хочет уехать. Челси попробует снова»

Ранее «Лестер» отклонил предложение лондонского клуба в более чем 70 миллионов фунтов и заявил, что игрок не продается. Отметим, что «Челси» интересовался игроком еще в 2021 году.

Chelsea are preparing new proposal for Wesley Fofana. Negotiations will continue with Leicester, they insist he’s not for sale but Chelsea will now push again after bid for more than £70m turned down last week. 🚨🔵 #CFC



Fofana wants the move. Chelsea will try again, on it. pic.twitter.com/oE2RiJtrSy