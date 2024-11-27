Реал за большие деньги продаст нападающего в Ман Сити или Ливерпуль
Мадридцы готовы продать Родриго
23-летний вингер «Реала» Родриго Гоэс может покинуть мадридский клуб.
По информации Fichajes, руководство королевского клуба готово к ведению переговоров по трансферу игрока, но не раньше лета 2025 года. Большой интерес к футболисту проявляют лидеры АПЛ – «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», которые ищут усиление в нападении. «Реал» рассчитывает получить за звездного вингера около ста миллионов евро.
Родриго провел в этом сезоне за «Реал» 15 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Реал» может использовать Родриго для подписания звезды сборной Германии.
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