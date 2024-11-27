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Англия
27 ноября 2024, 02:34 |
314
0

Реал за большие деньги продаст нападающего в Ман Сити или Ливерпуль

Мадридцы готовы продать Родриго

27 ноября 2024, 02:34 |
314
0
Реал за большие деньги продаст нападающего в Ман Сити или Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Гоэс

23-летний вингер «Реала» Родриго Гоэс может покинуть мадридский клуб.

По информации Fichajes, руководство королевского клуба готово к ведению переговоров по трансферу игрока, но не раньше лета 2025 года. Большой интерес к футболисту проявляют лидеры АПЛ – «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», которые ищут усиление в нападении. «Реал» рассчитывает получить за звездного вингера около ста миллионов евро.

Родриго провел в этом сезоне за «Реал» 15 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» может использовать Родриго для подписания звезды сборной Германии.

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Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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