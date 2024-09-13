Реал может использовать Родриго для подписания звезды сборной Германии

Мадридский «Реал» интересуется немецким полузащитником леверкузенского «Байера» Флорианом Вирцом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб готов включить бразильского вингера Родриго в сделку по трансферу 21-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Флориан Вирц уже успел провести 4 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Родриго интересуется французский «Пари Сен-Жермен».