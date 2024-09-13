Реал может использовать Родриго для подписания звезды сборной Германии
У бразильского вингера есть шансы продолжить карьеру в «Байере»
Мадридский «Реал» интересуется немецким полузащитником леверкузенского «Байера» Флорианом Вирцом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, королевский клуб готов включить бразильского вингера Родриго в сделку по трансферу 21-летнего футболиста.
В сезоне 2024/25 Флориан Вирц уже успел провести 4 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Родриго интересуется французский «Пари Сен-Жермен».
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