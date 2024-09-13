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  4. Реал может использовать Родриго для подписания звезды сборной Германии
Испания
13 сентября 2024, 10:29 |
744
0

Реал может использовать Родриго для подписания звезды сборной Германии

У бразильского вингера есть шансы продолжить карьеру в «Байере»

13 сентября 2024, 10:29 |
744
0
Реал может использовать Родриго для подписания звезды сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Мадридский «Реал» интересуется немецким полузащитником леверкузенского «Байера» Флорианом Вирцом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб готов включить бразильского вингера Родриго в сделку по трансферу 21-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Флориан Вирц уже успел провести 4 матча на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Родриго интересуется французский «Пари Сен-Жермен».

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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