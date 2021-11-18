Челси нацелился на футболиста Лестера

Лондонский «Челси» намерен подписать 20-летнего французского защитника «Лестера» Уэсли Фофана.
Фофана не принял участия ни в одном матче за «Лестер» в текущем сезоне из-за полученной травмы.
Контракт игрока с «Лестером» рассчитан до июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €40 миллионов.
Источник — Footmercato
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