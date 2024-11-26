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Англия
26 ноября 2024, 23:17 | Обновлено 27 ноября 2024, 00:42
355
0

Мировые звезды. Манчестер Юнайтед охотится за лучшими левыми защитниками

Альфонсо Дэвис и Тео Эрнандес могут стать игроками «манкунианцев»

26 ноября 2024, 23:17 | Обновлено 27 ноября 2024, 00:42
355
0
Мировые звезды. Манчестер Юнайтед охотится за лучшими левыми защитниками
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Эрнандез

«Манчестер Юнайтед» определился с основными двумя кандидатами на усиление позиции левого защитника, сообщает Флориан Плеттенберг.

Альфонсо Дэвис и Тео Эрнандес – один из них, по мнению руководства «красных дьяволов», должен усилить левую бровку команды Аморима. Канадец станет свободным агентом уже этим летом, а контракт француза заканчивается летом 2026-го года.

В текущем сезоне Альфонсо Дэвис провел 15 матчей за клуб во всех турнирах и отдал 3 ассиста в составе «Баварии».

В текущем сезоне Тео Эрнандес провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 ассиста в составе «Милана».

Аморим назвал самого прогрессирующего игрока «Манчестер Юнайтед».

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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