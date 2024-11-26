Мировые звезды. Манчестер Юнайтед охотится за лучшими левыми защитниками
Альфонсо Дэвис и Тео Эрнандес могут стать игроками «манкунианцев»
«Манчестер Юнайтед» определился с основными двумя кандидатами на усиление позиции левого защитника, сообщает Флориан Плеттенберг.
Альфонсо Дэвис и Тео Эрнандес – один из них, по мнению руководства «красных дьяволов», должен усилить левую бровку команды Аморима. Канадец станет свободным агентом уже этим летом, а контракт француза заканчивается летом 2026-го года.
В текущем сезоне Альфонсо Дэвис провел 15 матчей за клуб во всех турнирах и отдал 3 ассиста в составе «Баварии».
В текущем сезоне Тео Эрнандес провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 ассиста в составе «Милана».
Аморим назвал самого прогрессирующего игрока «Манчестер Юнайтед».
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