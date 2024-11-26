Аморим назвал игрока, который прогрессирует в Манчестер Юнайтед

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим назвал имя игрока, который прогрессирует в команде под руководством португальского специалиста:

«Амад Диалло значительно улучшил свою игру после того, как я пришел в клуб. За три дня он улучшил игру в защите. Мне понравилось, что Амад постоянно следил за своим оппонентом и играл рядом с ним.

Сложилось впечатление, что Диалло полностью контролирует защитника чужой команды. Мне понравилось, что он был на 100% сосредоточен на своих заданиях. Он проделал отличную работу», – похвалил Аморим.

В этом сезоне Амад Диалло провел за «Манчестер Юнайтед» 16 матчей во всех турнирах – забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Аморим остался недоволен футболистом своей команды после матча АПЛ.