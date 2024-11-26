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  4. Аморим назвал игрока, который прогрессирует в Манчестер Юнайтед
Англия
26 ноября 2024, 15:31 |
72
0

Аморим назвал игрока, который прогрессирует в Манчестер Юнайтед

Специалист отметил успехи талантливого Амада Диалло

26 ноября 2024, 15:31 |
72
0
Аморим назвал игрока, который прогрессирует в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим назвал имя игрока, который прогрессирует в команде под руководством португальского специалиста:

«Амад Диалло значительно улучшил свою игру после того, как я пришел в клуб. За три дня он улучшил игру в защите. Мне понравилось, что Амад постоянно следил за своим оппонентом и играл рядом с ним.

Сложилось впечатление, что Диалло полностью контролирует защитника чужой команды. Мне понравилось, что он был на 100% сосредоточен на своих заданиях. Он проделал отличную работу», – похвалил Аморим.

В этом сезоне Амад Диалло провел за «Манчестер Юнайтед» 16 матчей во всех турнирах – забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Аморим остался недоволен футболистом своей команды после матча АПЛ.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Амад Диалло
Микола Титюк Источник: Goal.com
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