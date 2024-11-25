Аморим назвал игрока, который провалил матч с Ипсвичем

24 ноября в матче 12-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» неожиданно потерял очки в матче с «Ипсвичем» (1:1).

Главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим остался недоволен игрой своих подопечных и даже выделил одного футболиста, который ошибался чаще других:

«У меня вызывает беспокойство тот факт, что игроки слишком долго принимают решения на футбольном поле. Команда находится на высоком уровне и такие вещи не требуют тренировок. Вы должны чувствовать игру и знать, в каких моментах надо продвигать мяч к воротам соперника.

В конце игры у нас было два нападающих. Зиркзе надо понимать, что для гола нужно двигаться в штрафную. Если он хочет получить мяч, то должен играть ближе к воротам соперника. Получается, что наши действия случаются в неподходящий момент», – разочарован Аморим.

«Манчестер Юнайтед» занимает 12 место в турнирной таблице АПЛ – в активе команды 16 баллов. «Ипсвич» набрал 9 очков и находится в зоне вылета – на 18-й строчке.