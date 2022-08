Мудрика в Байере не будет

Немецкий журналист Мануель Фет в своем Twitter заявил, что украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик не перейдет в немецкий клуб:

«Донецкий «Шахтер» постоянно менял свою переговорную позицию, поэтому Михаил Мудрик вряд ли присоединится к леверкузенскому «Байеру». Пару месяцев назад клубы заключили сделку, а сейчас сделка, кажется, не действует».

Ранее сообщалось, что в борьбу за Мудрика вступила французская «Ницца».

Также игроком интересовался и английский «Брентфорд».

В прошлом сезоне Мудрик провел 18 матчей во всех турнирах, где дважды забил и отдал 6 голевых передач.

Shakhtar Donetsk have kept changing their negotiation position, which means Mykaylo Mudryk is now highly unlikely to join Bayer Leverkusen. Clubs had an agreement a couple months ago, now a deal seems off. 🛑🇺🇦