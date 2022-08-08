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Германия
08 августа 2022, 09:06 | Обновлено 08 августа 2022, 09:11
1090
1

Мудрика в Байере не будет

Немецкий журналист Мануель Фет заявил, что украинец не перейдет в немецкий клуб

08 августа 2022, 09:06 | Обновлено 08 августа 2022, 09:11
1090
1
Мудрика в Байере не будет
Михаил Мудрик

Немецкий журналист Мануель Фет в своем Twitter заявил, что украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик не перейдет в немецкий клуб:

«Донецкий «Шахтер» постоянно менял свою переговорную позицию, поэтому Михаил Мудрик вряд ли присоединится к леверкузенскому «Байеру». Пару месяцев назад клубы заключили сделку, а сейчас сделка, кажется, не действует».

Ранее сообщалось, что в борьбу за Мудрика вступила французская «Ницца».

Также игроком интересовался и английский «Брентфорд».

В прошлом сезоне Мудрик провел 18 матчей во всех турнирах, где дважды забил и отдал 6 голевых передач. 

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Мануель Фет Михаил Мудрик Шахтер Донецк Ницца Брентфорд трансферы трансферы УПЛ трансферы Бундеслиги
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bassofon
Бундеслига бы идеально подошла ему. 
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