Мудрика в Байере не будет
Немецкий журналист Мануель Фет заявил, что украинец не перейдет в немецкий клуб
Немецкий журналист Мануель Фет в своем Twitter заявил, что украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик не перейдет в немецкий клуб:
«Донецкий «Шахтер» постоянно менял свою переговорную позицию, поэтому Михаил Мудрик вряд ли присоединится к леверкузенскому «Байеру». Пару месяцев назад клубы заключили сделку, а сейчас сделка, кажется, не действует».
Ранее сообщалось, что в борьбу за Мудрика вступила французская «Ницца».
Также игроком интересовался и английский «Брентфорд».
В прошлом сезоне Мудрик провел 18 матчей во всех турнирах, где дважды забил и отдал 6 голевых передач.
Shakhtar Donetsk have kept changing their negotiation position, which means Mykaylo Mudryk is now highly unlikely to join Bayer Leverkusen. Clubs had an agreement a couple months ago, now a deal seems off. 🛑🇺🇦 pic.twitter.com/Fm4jMC8HE2— Manuel Veth (@ManuelVeth) August 7, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жереми Ливолану удался невероятный удар
Смотрите видеообзор благотворительной встречи, сыгранной 7 августа в Риме