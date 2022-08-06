Около 30 миллионов. Еще один клуб готов бороться за Мудрика

По информации журналиста Игоря Бурбаса, один из клубов готов предложить «Шахтеру» 30 миллионов евро за атакующего хавбека Михаила Мудрика.

Бурбас не знает, что это за клуб, но через агентов игрока руководству клуба дали понять, что готовы отдать такие деньги за украинца.

Ранее сообщалась, что к «Брентфорду» и «Байеру», которые давно нацелены на Мудрика, присоединилась «Ницца», но вряд ли именно французский клуб даст 30 миллионов.

При этом «Брентфорд» недавно улучшил свое предложение до 26 миллионов евро, но в «Шахтере» все еще не уверены, что стоит продавать игрока прямо сейчас.