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  4. Около 30 миллионов. Еще один клуб готов бороться за Мудрика
Чемпионат Украины
06 августа 2022, 20:12 |
2590
4

Около 30 миллионов. Еще один клуб готов бороться за Мудрика

Названия клуба пока нет

06 августа 2022, 20:12 |
2590
4
Около 30 миллионов. Еще один клуб готов бороться за Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Игоря Бурбаса, один из клубов готов предложить «Шахтеру» 30 миллионов евро за атакующего хавбека Михаила Мудрика.

Бурбас не знает, что это за клуб, но через агентов игрока руководству клуба дали понять, что готовы отдать такие деньги за украинца.

Ранее сообщалась, что к «Брентфорду» и «Байеру», которые давно нацелены на Мудрика, присоединилась «Ницца», но вряд ли именно французский клуб даст 30 миллионов.

При этом «Брентфорд» недавно улучшил свое предложение до 26 миллионов евро, но в «Шахтере» все еще не уверены, что стоит продавать игрока прямо сейчас.

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Источник Чистий підкаст
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Комментарии 4
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GloryUkraine
Продавати Мудрика необхідно негайно. На превеликий жаль, через війну, в Шахтарі на Мудрика чекає спад.
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Ретро Футбол
В Специи проблема на фланге ...
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dassin
Ajax?!
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