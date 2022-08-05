Воспитанник Динамо подписал контракт с российским клубом
Александр Масалов когда-то променял киевлян на «Шахтер», а теперь продал и родину
Украинский футболист Александр Масалов продолжит карьеру в российском клубе.
25-летний уроженец Севастополя присоединился к «Уфе» на правах свободного агента. Масалов играет на позиции левого защитника.
Отметим, что Александр является воспитанником киевского «Динамо», но в 19-летнем возрасте перешел в академию «Шахтера». Также известен по выступлениям в составе «Десны», «Колоса» и тираспольского «Динамо-Авто».
У Масалова также имеет и российский паспорт:
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