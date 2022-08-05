Воспитанник Динамо подписал контракт с российским клубом

Украинский футболист Александр Масалов продолжит карьеру в российском клубе.

25-летний уроженец Севастополя присоединился к «Уфе» на правах свободного агента. Масалов играет на позиции левого защитника.

Отметим, что Александр является воспитанником киевского «Динамо», но в 19-летнем возрасте перешел в академию «Шахтера». Также известен по выступлениям в составе «Десны», «Колоса» и тираспольского «Динамо-Авто».

У Масалова также имеет и российский паспорт: