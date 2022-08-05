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  4. Воспитанник Динамо подписал контракт с российским клубом
Россия
05 августа 2022, 13:35 | Обновлено 05 августа 2022, 14:12
3163
3

Воспитанник Динамо подписал контракт с российским клубом

Александр Масалов когда-то променял киевлян на «Шахтер», а теперь продал и родину

05 августа 2022, 13:35 | Обновлено 05 августа 2022, 14:12
3163
3
Воспитанник Динамо подписал контракт с российским клубом
ФК Уфа. Александр Масалов

Украинский футболист Александр Масалов продолжит карьеру в российском клубе.

25-летний уроженец Севастополя присоединился к «Уфе» на правах свободного агента. Масалов играет на позиции левого защитника.

Отметим, что Александр является воспитанником киевского «Динамо», но в 19-летнем возрасте перешел в академию «Шахтера». Также известен по выступлениям в составе «Десны», «Колоса» и тираспольского «Динамо-Авто».

У Масалова также имеет и российский паспорт:

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Александр Масалов Уфа трансферы
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Источник ФК Уфа
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Комментарии 3
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Владимир Коновалец
А що, тільки він один? Вчора дізнався, що колишній воротар збірної України з футзалу іВАНЯК  теж рвонув з України, буде грати за один з клубів РФ, і це під час війни! А втекти йому допоміг голова асоціації футзалу України Владика Сергій. Щось забагато серед футболістів зрадників України.
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+3
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Archie FireLion
Скажу больше, он ещё получил паспорт оркостана: https://fakty.ua/ru/404516-vospitannik-dinamo-tajno-poluchil-pasport-rf-i-u
ehal-igrat-v-stranu-agressor
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+1
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