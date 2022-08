Еще один теннисист из топ-100 высказался о ситуации вокруг Джоковича

Австралийский теннисист Джон Миллман (АТР 76) заболел COVID-19 после турнира в Атланте и сообщил об этом в своем Twitter, заодно и вспомнил о Новаке Джоковиче:

«Словил COVID. Был в США, и не то чтобы многие соблюдали какие-то меры и рекомендации. Ничего страшного, но в таком случае не понимаю, почему Новак Джокович не может приехать и соревноваться»

Напомним, что Новака Джоковича не допускают к соревнованиям в США, из-за того, что сербский теннисист не собирается вакцинироваться.

Также ранее свое мнение высказал Джон Изнер.

I’m out with covid. I was just in the states and it didn’t really feel like too many were following any recommendations or guidelines there. Which is fine, but therefore I can’t see then why @DjokerNole can’t come and compete.