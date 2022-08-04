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ATP
04 августа 2022, 22:12 | Обновлено 04 августа 2022, 22:47
804
1

Еще один теннисист из топ-100 высказался о ситуации вокруг Джоковича

Джон Миллман словил COVID и теперь кое-чего не понимает

04 августа 2022, 22:12 | Обновлено 04 августа 2022, 22:47
804
1
Еще один теннисист из топ-100 высказался о ситуации вокруг Джоковича
Getty Images/Global Images Ukraine. Millman and Djokovic

Австралийский теннисист Джон Миллман (АТР 76) заболел COVID-19 после турнира в Атланте и сообщил об этом в своем Twitter, заодно и вспомнил о Новаке Джоковиче:

«Словил COVID. Был в США, и не то чтобы многие соблюдали какие-то меры и рекомендации. Ничего страшного, но в таком случае не понимаю, почему Новак Джокович не может приехать и соревноваться»

Напомним, что Новака Джоковича не допускают к соревнованиям в США, из-за того, что сербский теннисист не собирается вакцинироваться.

Также ранее свое мнение высказал Джон Изнер.

 

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Комментарии 1
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GloryUkraine
Порядок є порядок. В Штати та Канаду ( навіть не кажу про Австралію чи Н.Зеландію) без вакцінаціі навіть не впускають. Джоковіч принципово попер проти порядку, то хай смокче.
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