Еще один теннисист из топ-100 высказался о ситуации вокруг Джоковича
Джон Миллман словил COVID и теперь кое-чего не понимает
Австралийский теннисист Джон Миллман (АТР 76) заболел COVID-19 после турнира в Атланте и сообщил об этом в своем Twitter, заодно и вспомнил о Новаке Джоковиче:
«Словил COVID. Был в США, и не то чтобы многие соблюдали какие-то меры и рекомендации. Ничего страшного, но в таком случае не понимаю, почему Новак Джокович не может приехать и соревноваться»
Напомним, что Новака Джоковича не допускают к соревнованиям в США, из-за того, что сербский теннисист не собирается вакцинироваться.
Также ранее свое мнение высказал Джон Изнер.
I’m out with covid. I was just in the states and it didn’t really feel like too many were following any recommendations or guidelines there. Which is fine, but therefore I can’t see then why @DjokerNole can’t come and compete.— John Millman (@johnhmillman) August 3, 2022
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