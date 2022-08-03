Джон ИЗНЕР – о недопуске Джоковича на US Open: «Полное безумие»

Американский теннисист Джон Изнер (АТР 33) в своем Twitter высказался о недопуске Джоковича на US Open:

«Это полное безумие, что он не может сейчас конкурировать»

Напомним, что Новак Джокович, скорее всего, не сможет сыграть на US Open. Он не собирается вакцинироваться, что противоречит правилам въезда в США.

Также недавно по поводу этой ситуации высказался и тренер сербского теннисиста - Горан Иванишевич