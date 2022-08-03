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  4. Джон ИЗНЕР – о недопуске Джоковича на US Open: «Полное безумие»
ATP
03 августа 2022, 14:34 | Обновлено 03 августа 2022, 17:10
935
0

Джон ИЗНЕР – о недопуске Джоковича на US Open: «Полное безумие»

Американский теннисист высказался о ситуации вокруг сербского теннисиста

03 августа 2022, 14:34 | Обновлено 03 августа 2022, 17:10
935
0
Джон ИЗНЕР – о недопуске Джоковича на US Open: «Полное безумие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Изнер и Новак Джокович

Американский теннисист Джон Изнер (АТР 33) в своем Twitter высказался о недопуске Джоковича на US Open:

«Это полное безумие, что он не может сейчас конкурировать»

Напомним, что Новак Джокович, скорее всего, не сможет сыграть на US Open. Он не собирается вакцинироваться, что противоречит правилам въезда в США. 

Также недавно по поводу этой ситуации высказался и тренер сербского теннисиста - Горан Иванишевич

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Источник Sport.ua
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