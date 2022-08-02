Горан ИВАНИШЕВИЧ: «Не надеюсь, что Джокович сыграет на US Open»

Тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич оценил шансы серба выступить на US Open-2022, учитывая, что он вакцинирован:

«Новак собирается сделать все, что можно, оформить специальную визу, но осталось всего две недели. Лично у меня нет никакой надежды. Не думаю, что Байден изменит правила до начала турнира.

Это ерунда — если вы привиты, но у вас положительный тест, вы можете приехать в США. Но вам запретят въезд даже с отрицательным результатом, если у вас нет прививки».

Напомним, ранее Джокович уже пропустил Australian Open-2022 из-за того, что не вакцинирован.