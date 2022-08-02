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  4. Горан ИВАНИШЕВИЧ: «Не надеюсь, что Джокович сыграет на US Open»
US Open
02 августа 2022, 15:46 | Обновлено 02 августа 2022, 15:49
306
1

Горан ИВАНИШЕВИЧ: «Не надеюсь, что Джокович сыграет на US Open»

Тренер серба настроен пессимистично

02 августа 2022, 15:46 | Обновлено 02 августа 2022, 15:49
306
1
Горан ИВАНИШЕВИЧ: «Не надеюсь, что Джокович сыграет на US Open»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич оценил шансы серба выступить на US Open-2022, учитывая, что он вакцинирован:

«Новак собирается сделать все, что можно, оформить специальную визу, но осталось всего две недели. Лично у меня нет никакой надежды. Не думаю, что Байден изменит правила до начала турнира.

Это ерунда — если вы привиты, но у вас положительный тест, вы можете приехать в США. Но вам запретят въезд даже с отрицательным результатом, если у вас нет прививки».

Напомним, ранее Джокович уже пропустил Australian Open-2022 из-за того, что не вакцинирован.

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Новак Джокович Горан Иванишевич US Open 2022 вакцинация
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Источник Marca
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Комментарии 1
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adidas777
Смешно, это когда ты думаешь, что самый хитросделаный. И тебе дозволено больше, чем другим спортсменам!
Пускай сидит в скрепной Сербии!
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