Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Новак ДЖОКОВИЧ: «Не знаю, смогу ли сыграть на US Open»
Уимблдон
11 июля 2022, 10:36 | Обновлено 11 июля 2022, 10:53
681
0

Новак ДЖОКОВИЧ: «Не знаю, смогу ли сыграть на US Open»

Сербский теннисист и не думает вакцинироваться

11 июля 2022, 10:36 | Обновлено 11 июля 2022, 10:53
681
0
Новак ДЖОКОВИЧ: «Не знаю, смогу ли сыграть на US Open»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Чемпион Уимблдона Новак Джокович пока не знает, сможет ли он сыграть в рамках Открытого чемпионата США по теннису, который состоится в первой половине сентября.

Отметим, что к турниру должны допускать лишь вакцинированных теннисистов. 

«Я не вакцинирован и не планирую вакцинироваться, поэтому единственные хорошие новости, которые я могу получить, это если они снимут этот мандат, как он так называется в США, или это будет исключение. Я не знаю. 

Я не думаю, что исключение – это реалистичный вариант. Если есть такая возможность, я не знаю, какое это может быть исключение. Я не знаю. У меня нет сейчас ответов. Я думаю о том, успеют ли они снять это требование или нет, чтобы я мог вовремя попасть в США», – сказал Джокович.

По теме:
Рейтинг ATP. Джокович после победы на Уимблдоне опустился на седьмое место
Ник КИРЬОС: «Если бы я выиграл, мне бы не хватало мотивации в дальнейшем»
Непобедимый Джокович, триумф Казахстана и неиспользованный шанс Цуренко
Новак Джокович US Open 2022
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Есть одно условие. Фьюри готов возобновить карьеру
Бокс | 11 июля 2022, 09:31 2
Есть одно условие. Фьюри готов возобновить карьеру
Есть одно условие. Фьюри готов возобновить карьеру

Тайсон – популист, но в боксе так не бывает

ВИДЕО. Малиновский забил два гола в первом контрольном матче Аталанты
Футбол | 11 июля 2022, 08:20 1
ВИДЕО. Малиновский забил два гола в первом контрольном матче Аталанты
ВИДЕО. Малиновский забил два гола в первом контрольном матче Аталанты

Бергамаски сыграли с аматорами

Источник: Ярмоленко уже обсудил с Луческу вопрос возвращения в Динамо
Футбол | 10.07.2022, 19:45
Источник: Ярмоленко уже обсудил с Луческу вопрос возвращения в Динамо
Источник: Ярмоленко уже обсудил с Луческу вопрос возвращения в Динамо
Мешок баксов. Днепр-1 заплатит Металлисту за переход Кучера большую сумму
Футбол | 10.07.2022, 21:32
Мешок баксов. Днепр-1 заплатит Металлисту за переход Кучера большую сумму
Мешок баксов. Днепр-1 заплатит Металлисту за переход Кучера большую сумму
Крейчикова и Синякова во второй раз выиграли парный Уимблдон
Теннис | 10.07.2022, 22:32
Крейчикова и Синякова во второй раз выиграли парный Уимблдон
Крейчикова и Синякова во второй раз выиграли парный Уимблдон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чисора против Пулева – веселый махач ветеранов. Не ищите здесь бокс
Чисора против Пулева – веселый махач ветеранов. Не ищите здесь бокс
09.07.2022, 21:55
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ордец перешел в Бохум
ОФИЦИАЛЬНО. Ордец перешел в Бохум
10.07.2022, 13:07 19
Футбол
Известен предварительный состав участников Первой лиги на сезон 2022/23
Известен предварительный состав участников Первой лиги на сезон 2022/23
09.07.2022, 22:28 1
Футбол
Погиб воспитанник Динамо, который ушел защищать Украину
Погиб воспитанник Динамо, который ушел защищать Украину
09.07.2022, 21:41 3
Футбол
Победа Динамо, очередной любитель русского мира, кто сыграет в Первой лиге
Победа Динамо, очередной любитель русского мира, кто сыграет в Первой лиге
10.07.2022, 06:09
Другие виды
Снова камбэк. Джокович в седьмой раз выиграл Уимблдон
Снова камбэк. Джокович в седьмой раз выиграл Уимблдон
10.07.2022, 19:11 2
Теннис
Евгений КРАСНИКОВ: «Ахметов убедил Ярославского помочь Харькову»
Евгений КРАСНИКОВ: «Ахметов убедил Ярославского помочь Харькову»
09.07.2022, 14:28 1
Футбол
Терлюга выиграла золото на Всемирных играх
Терлюга выиграла золото на Всемирных играх
09.07.2022, 08:38 8
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем