Новак ДЖОКОВИЧ: «Не знаю, смогу ли сыграть на US Open»

Чемпион Уимблдона Новак Джокович пока не знает, сможет ли он сыграть в рамках Открытого чемпионата США по теннису, который состоится в первой половине сентября.

Отметим, что к турниру должны допускать лишь вакцинированных теннисистов.

«Я не вакцинирован и не планирую вакцинироваться, поэтому единственные хорошие новости, которые я могу получить, это если они снимут этот мандат, как он так называется в США, или это будет исключение. Я не знаю.

Я не думаю, что исключение – это реалистичный вариант. Если есть такая возможность, я не знаю, какое это может быть исключение. Я не знаю. У меня нет сейчас ответов. Я думаю о том, успеют ли они снять это требование или нет, чтобы я мог вовремя попасть в США», – сказал Джокович.