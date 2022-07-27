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АИК
47 2-й матч. Результат первого матча 2:3 1 : 0
Ворскла
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Лига конференций
27 июля 2022, 20:03 | Обновлено 27 июля 2022, 21:11
7803
5

АИК – Ворскла – 1:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА

27 июля 2022, 20:03 | Обновлено 27 июля 2022, 21:11
7803
5
АИК – Ворскла – 1:0. LIVE
ФК Ворскла

Лига конференций УЕФА. Квалификация. Второй раунд. Ответный матч.

АИК – «Ворскла» - 1:0 (первый матч – 2:3)

Мендес, 45+2

Отьено, 41 – В. Тилль, 45

АИК: Нордфельдт – Мендес, Сичендже, Папаяннопулос, Отьено – Аяри, Гуссейн, Ларссон, Бернстрем – Гвидетти, Стефанелли.

Запасные: Яношевич, Хенарех, Бауи, Ахмед, Эльбузеди, Мбунга-Кимпиока, Сисей, Атолла, Люстиг, Ринг.

«Ворскла»: Ризнык – Бацула, Яворский, Зайков (Челядин, 30), Пердута – Олейник, Пуцлин, В. Тилль, Козыренко – Степанюк, Марлисон.

Запасные: Ткаченко, Исенко, Якубу, Кравчук, Кулаковский, Крупский, Изотов, Черныш, Хрипчук, Мельничук, Родригес.

Арбитр: Милош Миланович (Белград, Сербия).

Стадион: «Френдс Арена» (Стокгольм, Швеция).

В среду, 27-го июля, состоится ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся шведский «АИК» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Стокгольме (Швеция), на поле стадиона «Френдс Арена», начало в 20:00.

Коллектив Виктора Скрипника откровенно удивил достаточно свежей игрой в дебютном матче украинского специалиста во главе клуба. Победы в формально гостевых условиях над действительно мощным шведским коллективом (3:2) никто не ждал. Тем более, что игроки полтавчан при этом будут забивать голы выдающейся красоты. Однако счет первой игры совершенно не позволяет расслабляться, поэтому «Ворсклу» ждет очень тяжелое и ответственное испытание.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «АИК» – «Ворскла». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Опрос

Голосов 54
Спрогнозируйте исход матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций между командами АИК и Ворскла, который пройдет 27 июля в Стокгольме.

Крупная победа АИК

2 голоса 3.7 %

Минимальная победа АИК

14 голосов 25.93 %

Ничья

29 голосов 53.7 %

Минимальная победа Ворсклы

9 голосов 16.67 %

Крупная победа Ворсклы

0 голосов 0.1 %

Результаты
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Злий Глобинець
Ех, як же так? На останній доданій хвилині...
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+1
Andy_P
А судейка - 3,14дор, позволяет шведам играть очень грязно, местами откровенно грубо. 
Ответить
+1
Злий Глобинець
Ворскла непогано грає на контрах. Вже і забити могли. А шведи не гнушаються нічим, і порушують правила, і симулюють
Ответить
+1
serg1508
Знову не можу знайти вiдео... 
Ответить
0
CheMP
Ворскла,вперёд!!!
Ответить
0
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