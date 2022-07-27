АИК – Ворскла – 1:0. LIVE
Следите за текстовой трансляцией поединка квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА
Лига конференций УЕФА. Квалификация. Второй раунд. Ответный матч.
АИК – «Ворскла» - 1:0 (первый матч – 2:3)
Мендес, 45+2
Отьено, 41 – В. Тилль, 45
АИК: Нордфельдт – Мендес, Сичендже, Папаяннопулос, Отьено – Аяри, Гуссейн, Ларссон, Бернстрем – Гвидетти, Стефанелли.
Запасные: Яношевич, Хенарех, Бауи, Ахмед, Эльбузеди, Мбунга-Кимпиока, Сисей, Атолла, Люстиг, Ринг.
«Ворскла»: Ризнык – Бацула, Яворский, Зайков (Челядин, 30), Пердута – Олейник, Пуцлин, В. Тилль, Козыренко – Степанюк, Марлисон.
Запасные: Ткаченко, Исенко, Якубу, Кравчук, Кулаковский, Крупский, Изотов, Черныш, Хрипчук, Мельничук, Родригес.
Арбитр: Милош Миланович (Белград, Сербия).
Стадион: «Френдс Арена» (Стокгольм, Швеция).
В среду, 27-го июля, состоится ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся шведский «АИК» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Стокгольме (Швеция), на поле стадиона «Френдс Арена», начало в 20:00.
Коллектив Виктора Скрипника откровенно удивил достаточно свежей игрой в дебютном матче украинского специалиста во главе клуба. Победы в формально гостевых условиях над действительно мощным шведским коллективом (3:2) никто не ждал. Тем более, что игроки полтавчан при этом будут забивать голы выдающейся красоты. Однако счет первой игры совершенно не позволяет расслабляться, поэтому «Ворсклу» ждет очень тяжелое и ответственное испытание.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «АИК» – «Ворскла». За ходом матча можно следить по этой ссылке.
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Крупная победа АИК
2 голоса 3.7 %
Минимальная победа АИК
14 голосов 25.93 %
Ничья
29 голосов 53.7 %
Минимальная победа Ворсклы
9 голосов 16.67 %
Крупная победа Ворсклы
0 голосов 0.1 %
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