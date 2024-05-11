Другие новости11 мая 2024, 07:08 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 мая
Важные события во всех видах спорта
11 мая 2024, 07:08 |
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В субботу, 11 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
14:30 Фулхэм – Манчестер Сити
18:00 Шахтер – Динамо
19:30 Ноттингем Форест – Челси
19:30 Гранада – Реал Мадрид
19:30 Майнц – Боруссия Д
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